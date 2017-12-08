Tolga Zengin: ‘Vatanı kurtarmadım. Bir sürü para alıyorum, oynamıyorum diye yatacak değilim’

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı RB Leipzig maçında yaptığı kurtarışlara adeta yeniden doğan kaleci Tolga Zengin, performansıyla ilgili "Vatanı kurtarmadım, sadece işimi yapmaya çalıştım. Bir sürü para alıyorum, oynamıyorum diye yatacak değilim." dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin, Rb Leipzig karşılaşmasının ardından sergilediği performansla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlıların deplasmanda 2-1 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlarla gecenin adamı olan Tolga Zengin, Vatan Gazetesi’nden Ömer Güvenç’e konuştu.

Bu sezon başında kaleyi Fabri’ye kaptıran Tolga Zengin’in, “Bana görev verildiğinde en iyisini yapmam gerek” ifadelerini kullanırken, “Gazeteleri okuyorum, televizyonları izliyorum, övgüler boyumu aşmış. Hepsine teşekkür ederim ama abartmışsınız. Vatanı kurtarmadım, sadece işimi yapmaya çalıştım. Bir sürü para alıyorum, oynamıyorum diye yatacak değilim. Bir gün görev verilecek diye devamlı çalıştım. Herkesin, özellikle de genç kardeşlerimin böyle yapması lazım” ifadelerini kullandı.

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Yedek kulübesinde oturmayı dert etmediğini söyleyen Tolga, “Bazen soruyorlar, ‘Niye oynamıyorsun?' diye. Ben de diyorum ki; ‘Arkadaşlar, Şenol Hoca futbolculuktan gelmiş, cin gibi, tecrübeli bir adam. Daha iyi olanı oynatıyor demek ki… Şenol Hoca akılsız biri değil, iyi olanı oturtsun da kötü olanı oynatsın” dedi.

Fabri’nin de iyi performans sergilediğini belirten başarılı kaleci, “Allahı var, hakkını teslim edelim, Fabri de çok iyi oynuyor. Tekrar söylüyorum ben işimi yaptım, vatanı kurtarmadım” yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turda karşılaşacakları takımla ilgili açıklama yapan milli kaleci, “Vallahi 16'ya kalanların hepsi iyi. Ama iyilerin de iyisi var. Biz de oradayız. Bu gruptan iyi futbol oynayarak lider çıktık ve özgüvenimiz tavan yaptı. Ben ve takım arkadaşlarım hep beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” yanıtını verdi.

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