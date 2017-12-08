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Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Deniz Türünç ve Sillvu Lung için karar…

Tahkim Kurulu, Kayserisporlu Deniz Türüç'ün 1 maçlık cezasını onarken, Silviu Lung'un 1 maçlık cezasını kaldırdı
16:568 Aralık 2017
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Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Deniz Türünç ve Sillvu Lung için karar…

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2 dosyayı karara bağladı. Kurul, Kayserisporlu Deniz Türüç’ün 1 maçlık cezasını onarken, Silviu Lung’un 1 maçlık cezasını kaldırdı.

Alınan karalar şöyle;

TFF Tahkim Kurulu 8 Aralık 2017 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/462 – K.2017/473

Kayseri Spor Kulübü’nün, kulüp futbolcuları Deniz Türüç ve Silviu Lung hakkındaki PFDK’nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/435 – K.2017-2018/490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma isteminin reddine,

– Futbolcu Deniz Türüç’ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

2. E.2017/463 – K.2017/474

Biga Spor Kulübü’nün, kulüp futbolcusu Cenk Kasımoğlu hakkındaki AFDK’nın 30.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Cenk Kasımoğlu’nun, rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı harekette bulunmaktan FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verildi.

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