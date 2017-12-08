Sapık doktor Larry Nassar’a 60 yıl ceza!
Spor Dünyasına bomba gibi düşen ve Amerika’nın Michigan eyaletinde görülen davada, 54 yaşındaki doktor Larry Nassar, kendisine yöneltilen 1998 ile 2015 yılları arasında 7 yıl boyunca 3’ü 13 yaşının altında toplam 7 genç kadına tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.
Yapılan suçlamanın ardından savcılık makamıyla anlaşmaya varan Larry Nassar’ın, 25 ila 40 yıl hapis cezasına çarptırılması beklenirken 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Sapık doktorun ocak ayında görülecek olan 2 davasının ardından 60 yıllık hapis cezasının ömür boy hapse çevrilmesi bekleniyor.
Aynı zamanda Amerika’da 130’dan fazla kadının cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçtiğimiz temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti.
Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.