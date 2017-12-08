Sapık doktor Larry Nassar’a 60 yıl ceza!

Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, hakkında çıkan 7 kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğunu dava ile ilgili suçlu bulundu ve 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

0