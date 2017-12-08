Niğde Belediyespor’da kaos! Başkan istifa etti futbolcular idmana çıkmadı
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor Başkanı Bayram Özmen, Yönetim Kurulu ile birlikte kulüp basın toplantısı düzenledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren kulüpte Teknik Direktör Ahmet Yavuz’un istifasının ardından başkan ve yönetim kurulu da görevi bıraktığını açıkladı.
Kulüp Başkanı Özmen yaptığı konuşmada, “Kulübümüz 3 aydır maddi olarak sıkıntılar içerisindedir. Bu sıkıntıların ilk göstergesi olarak Ahmet Yavuz hocamız istifa ederek ilimizden ayrıldı. Niğde Belediyespor Başkan ve yönetim kurulu olarak takımımız için elimizden gelenin fazlasıyla yaptığımızdan şüphemiz yok. Yaklaşık 6.5 yıldır sürdürdüğüm yönetim kurulu üyeliğinden ve 4 aydır devam ettiğim Niğde Belediyespor kulüp başkanlığından istifa ediyorum” dedi.
Niğde Belediyespor oyuncuları da yaşanan bu gelişmelerin ardından antrenmana çıkmama kararı aldı.