LeBron James’ten trolleyen taraftara: ‘Umarım yanındaki kız arkadaşın değildir’

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’in ‘Kral’ lakaplı oyuncusu LeBron James’in sevmediği kişilere ‘serseri’ deme alışkanlığı devam ediyor. Cleveland Cavaliers’ın Chicago Bulls’u 113-91 kazandığı maçta bir Bulls taraftarı da bu gerçeği zor yoldan öğrenmek zorunda kaldı. (LeBron daha önce ABD Başkanı Trump’a aynı şekilde seslenmiş ve o tweeti 2017’nin en çok retweet alan sporcu paylaşımı olmuştu)

Maç sırasında Bulls taraftarı ünlü oyuncuyu kızdırmak için bazı sözler sarf etti. Söylemler genel olarak Irving’in CAVS’den ayrılması ve ‘LeBron’un ağlaması’ üzerineydi. Ancak son sözü LeBron James söyledi.

“Umarım yanındaki kız arkadaşın değildir. Çünkü beni videoya çekiyor. Serseri”

Bu sözler üzerine video apar topar sona ererken James’in takım arkadaşları Kevin Love ve Jae Crowder’ın bu yanıtı büyük coşkuyla karşıladığı görüldü.

LeBron to hater: “I hope that ain't your girl next to you because she's filming me. Bum.” pic.twitter.com/0VgcBSLa4F

TRUMP’A DA SERSERİ DEMİŞTi

Eylül ayında NBA şampiyonu olan Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklamasının ardından Trump daveti geri çektiğini açıklamış, Lebron James'ten buna tepki gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, “Şampiyon bir takım için Beyaz Saray ziyareti onurdur. Stephen Curry'nin tereddütü var gibi. O zaman davet geri çekildi!” ifadelerini kullanmıştı.

Norveçli futbolcunun çıplak Kupa sevinci kızdırdı: `Bu Kral`a saygısızlık` Norveç'te Kral Kupası'nı kazanan Lillestrom'ün futbolcusu sevinmeyi biraz abartınca tüm ülke şoke oldu İlgili Haberi Oku

Trump'ın bu sözlerinin ardından Curry'nin rakibi olan Lebron James Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Seni serseri, Curry zaten gelmeyeceğini söyledi. Ortada davet yok. Beyaz Saray ziyareti sen oraya gelene kadar onurdu” yanıtı vermişti.

U bum @StephenCurry30 already said he ain’t going! So therefore ain’t no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) 23 Eylül 2017