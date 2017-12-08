Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kızılyıldız 100-81 Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi 11'inci hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 mağlup oldu.
23:488 Aralık 2017
0
Kızılyıldız 100-81 Anadolu Efes

Belgrad’da Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 29-23, ilk yarıyı ise 50-44 önde kapattı. 3’üncü çeyreğe de etkili başlayan Kızılyıldız, 24-18’lik periyot skoruyla final bölümüne 12 sayı üstün girdi: 74-62.

Son periyotta da üstün oyununa devam eden Sırbistan ekibi, sahadan 100-81 galip ayrıldı.

Kızılyıldız bu sonuçla galibiyet sayısını 4’e yükseltirken, temsilcimiz Anadolu Efes 8’inci mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 29 sayıyla Kızılyıldız’dan James Feldeine oldu.

Etiketler
anadolu efes euroleague kızılyıldız
Son güncelleme: 00:16 | 09.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER