Kızılyıldız 100-81 Anadolu Efes
THY Avrupa Ligi 11'inci hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 mağlup oldu.
Belgrad’da Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 29-23, ilk yarıyı ise 50-44 önde kapattı. 3’üncü çeyreğe de etkili başlayan Kızılyıldız, 24-18’lik periyot skoruyla final bölümüne 12 sayı üstün girdi: 74-62.
Son periyotta da üstün oyununa devam eden Sırbistan ekibi, sahadan 100-81 galip ayrıldı.
Kızılyıldız bu sonuçla galibiyet sayısını 4’e yükseltirken, temsilcimiz Anadolu Efes 8’inci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 29 sayıyla Kızılyıldız’dan James Feldeine oldu.
Son güncelleme: 00:16 | 09.12.2017