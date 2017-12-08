İstanbulspor 1-0 Boluspor
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli
İstanbulspor: Okan, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Aldin Cajic (Şaban dk. 85), Onur Ergün, Onur Kolay, Ali Dere, Zafer Şensoy (Muhsin dk. 80), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Umut, Nascimento, Eslem, Muhammed, Halil, Sabit, Bougouhi
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Alim, Furkan, Pedro Franco, Cengiz, İshak, Sefa Yılmaz (Yusuf Emre dk. 73), Andre Santos (İrfan dk. 62), Akabueze (Melih dk. 82), Guido Koçer, Poepon
Yedekler: Ertuğrul, Diarra, Caner, Göksu, Mustafa, Özgür, Furkan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Ali (dk. 67) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Guido Kocer (dk. 78) (Boluspor)
Sarı kartlar: Zafer Şensoy (İstanbulspor), Pedro Franco (Boluspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Gudido Koçer'in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37′ Sol kanatta topla buluşan Guido'nun içeri çevirdiği topa Poepon'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60′ Ali Dere'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
62′ Sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sefa'nın kafa vuruşunda top kale üzerinden dışarı gitti.
GOL! 67′ Cajic'in ceza sahası içi sağ tarafından vurduğu topta kaleci Gökhan'dan dönen meşin yuvarlağı Ali ağlara gönderdi. 1-0
78′ Orta sahada Guido Kocer'in Zeki'ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Guido'ya kırmızı kart gösterdi.
84′ Sol taraftan yapılan ortada arka direkte Akabueze'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.