İspanya basınında ilginç Fikret Orman hatası: ‘Fikret Forest’
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo, Arda Turan ile ilgili yaptığı bir haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yer verdi. Ancak haberde Fikret Orman'ın soyadının İngilizce olarak 'Forest' yazılması çeviri hatası olarak göze çarptı
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın adını, yayınladığı haberde “Fikret Forest” olarak kullanarak ilginç bir hataya imza attı.
Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferi hakkında Fikret Orman'ın cevabının yayınlandığı haberde siyah-beyazlıların 1 numarasının adı da çeviriye kurban gitti.
“Orman” kelimesinin İngilizce karşılığı “Forest” olsa da; özel isimlerin çeviriden muaf olması evrensel bir kural.
Fikret Orman'ın haberde yer verilen açıklaması ise şöyle: ”Arda üst düzey bir oyuncu ve sevdiğim bir çocuk. Ancak o bölgede çok oyuncumuz var.”
Son güncelleme: 12:51 | 08.12.2017