İspanya basınında ilginç Fikret Orman hatası: ‘Fikret Forest’

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo, Arda Turan ile ilgili yaptığı bir haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yer verdi. Ancak haberde Fikret Orman'ın soyadının İngilizce olarak 'Forest' yazılması çeviri hatası olarak göze çarptı

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