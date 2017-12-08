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Galatasaray Akshisar Belediyespor maçı ne zaman? Galatsaray’ın tek hedefi 3 puan…

Galatasaray Akhisar karşılaşması, Galatasaray için yükselişe odaklandığı maç olacak. Galatasaray iyi başladığı sezonda düşen performansını tekrar pozitife çevirmeye çalışıyor. Galatasaray Akhisar maçı saat kaçta başlayacak ve ne zaman oynanacak sorusu da bu anlamda merak ediliyor. İşte iki takım için de büyük önem taşıyan Galatasaray Aksihar Belediyespor maçı detayları...
14:098 Aralık 2017
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Galatasaray Akshisar Belediyespor maçı ne zaman? Galatsaray’ın tek hedefi 3 puan…

Galatasaray Akhisarspor maçı bu hafta zirveyi ilgilendirecek maçlar arasında yer alıyor, Galatasaray Akhisar maçının tarihini ve saatini merak eden taraftarlar şimdi Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak bu maçın detaylarını araştırıyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray Akhisar maçı hakkında ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Akhisar Belediyespor arasında oynanacak ve 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Maç ayrıca canlı olarak skor.sozcu.com.tr’den takip edilebilecek.

Futbolda son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray‘ın basketbolda da kötü bir olayla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.

Potada son iki sezonda 15 milyon Euro'yu adeta çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank‘ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Cim Bom'un forma sponsoru olan Odeabank'tan resmi açıklama geldi. 

 

İŞTE SÜPER LİG’DE HAFTANIN MAÇLARI

8.12.2017

Bursaspor – Fenerbahçe

9.12.2017

Kasımpaşa – Trabzonspor

Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe

Antalyaspor – Gençlerbirliği

Galatasaray – Akhisar Belediye

10.12.2017

Osmanlıspor Futbol Kulübü – Alanyaspor

Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir Fk

Kayserispor – Beşiktaş

11.12.2017

Atiker Konyaspor – Kardemir D.Ç. Karabükspor

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Son güncelleme: 14:13 | 08.12.2017
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