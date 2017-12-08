Galatasaray Akshisar Belediyespor maçı ne zaman? Galatsaray’ın tek hedefi 3 puan…
Galatasaray Akhisarspor maçı bu hafta zirveyi ilgilendirecek maçlar arasında yer alıyor, Galatasaray Akhisar maçının tarihini ve saatini merak eden taraftarlar şimdi Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak bu maçın detaylarını araştırıyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray Akhisar maçı hakkında ayrıntılar haberimizde yer alıyor…
GALATASARAY AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Akhisar Belediyespor arasında oynanacak ve 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Maç ayrıca canlı olarak skor.sozcu.com.tr’den takip edilebilecek.
Futbolda son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray‘ın basketbolda da kötü bir olayla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.
Potada son iki sezonda 15 milyon Euro'yu adeta çöpe atan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank‘ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öne sürülmüştü. Bunun üzerine Cim Bom'un forma sponsoru olan Odeabank'tan resmi açıklama geldi.
Akhisarspor maçı engelli bilet listesihttps://t.co/Du0ZkGNtoy pic.twitter.com/fU2GmY5x00
— Türk Telekom Stadı (@Galatasaray_TTA) 8 Aralık 2017
İŞTE SÜPER LİG’DE HAFTANIN MAÇLARI
8.12.2017
Bursaspor – Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa – Trabzonspor
Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe
Antalyaspor – Gençlerbirliği
Galatasaray – Akhisar Belediye
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü – Alanyaspor
Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir Fk
Kayserispor – Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor – Kardemir D.Ç. Karabükspor