Fatih Terim, Bosna Hersek Milli Takımı’na uzak!

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan yetkililerle görüşen teknik direktör Fatih Terim'in, Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına geçmesinin zor olduğu öğrenildi.

Fatih Terim ile Bosna Hersek’li yöneticilerin arasında geçen görüşmelerin detayına DHA ulaştı.

Galatasaray’ın eski efsane oyuncularından ve Fatih Terim’in yakın arkadaşlarından Tarık Hodzic’in aracı olduğu ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu’nda görevli Misimovic’in de katıldığı görüşmelerin çok sıcak bir ortamda geçtiği öğrenildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu’nun heyeti, Fatih Terim isminin ülkelerinde büyük bir heyecana sebep olduğunu iletirken, Terim ise bu sözler üzerine yetkililere teşekkür etti. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde her türlü konu masaya yatırılırken, ekonomik konulardaki farkın kapanmasının zor olduğu iddia edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Avrupa’ki Federasyonlar arasındaki en az bütçeye sahip ekiplerden biri. Bosna Hersek Milli Takımı’ın son teknik direktörü Mehmed Bazdereviç, yıllık 180 bin Euro maaş kazanıyordu.

Fatih Terim ise, en son çalıştığı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 3.5 milyon Euro maaş alıyordu.