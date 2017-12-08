Emre Belözoğlu, İtalya basınına konuştu: ‘Gençken beni sivrisinek diye çağırırlardı’

Bir dönem İtalya'da Inter forması giyen Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, Milano şehrinde geçen günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, İtalya basınına özel açıklamalarda bulundu.

Inter’de forma giydiği dönemle ilgili soruları yanıtlayan tecrübeli orta saha, “Inter benim İtalya’da tuttuğum takım. İtalya benim ikinci ülkem çünkü Milan’da birçok arkadaşım var. 2-3 gün boşluk bulduğumda genellikle İtalya’ya giderim” ifadelerini kullandı.

21 yaşında transfer olduğu Inter’de 2001-05 yılları arasında forma giyen ve 79 maça çıkıp 3 gol atan Emre Belözoğlu, “Gençken beni sivrisinek diye çağırırlardı ama şimdi yaşlandım ve daha fazla teknik ve kafamı kullanarak oynuyorum” dedi.

O dönem Inter’i çalıştıran teknik direktör Hector Cuper hakkında övgü dolu sözler sarfeden Emre, “Lele Adani gibi birçok iyi oyuncu ile beraber oynadım. Hector Cuper’in büyük bir yüreği var. Birçok antrenörle çalıştım ama o farklı. Her şeyi yüzüne söyler. Oyuncularla arkadaş gibi ilişki kurar. Onunla çalışmak benim için gururdu” şeklinde konuştu.

37 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Süper Lig’de oynadığı 9 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.