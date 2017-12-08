Dünya motor sporları konseyine Serkan Yazıcı seçildi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) genel kurulu 8 Aralık’ta Paris’te gerçekleştirildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu konseyine uzun yıllar sonra Türkiye'den dahil olan Serkan Yazıcı, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Bora ERDİN – SKOR ÖZEL / 2009'dan bu yana FIA Başkanlığı görevini sürdüren Jean Todt bir kez daha bu göreve seçilirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı da Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak göreve geldi.

Bu üyeliği önümüzdeki yıl Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkemiz adına önemli bir gelişme olarak nitelendiren Yazıcı, motorsporları ile ilgili kararların onaylandığı FIA'nın en üst düzey komisyonunda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

“FORMULA 1 BİLE YENİDEN GELEBİLİR”

Uluslararası Otomobil Federasyonu konseyine uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'den bir isim girdi. Serkan Yazıcı ilk kez SKOR'a konuştu.

“En son Türkiye konseyde temsil edilirken Formula 1'in Türkiye'ye getirildiği yıllardı” diyen Serkan Yazıcı, “Dünya Ralli Şampiyonası'nı çok iyi yapacağız. Sonra dünyada etki bırakacak birçok etkinliğin artık Türkiye'ye geleceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Daha önce uluslararası bir organizasyon için imza attıklarını ancak ne yazık ki Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra iptal edildiğini aktaran Yazıcı, Formula 1'in Türkiye'de yeniden hayata geçirilmesine kadar birçok etkinlikte artık söz sahibi olduğumuzu ifade etti.