CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı izle! (beIN Sports canlı) FB maçını şifresiz veren kanallar listesi
Süper Lig 15. hafta maçında Bursaspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Taraftarlar Bursaspor Fenrbahçe maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Ülkemizde beIN Sports 1’den izlenebilecek maçı yurtdışında yaşayan vatandaşlar hangi kanaldan izlerim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Son haftaların flaş ismi Giuliano, deplasman performansıyla sarı lacivertlilerin Bursaspor karşısındaki en büyük kozu olarak görülüyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Bursaspor'da sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve defans oyuncusu Ekong'un Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar ve Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…
İki ekip, bu akşam oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 96 karşılaşmanın 48'ini Fenerbahçe kazanırken, Bursaspor ise 14 kez 3 puan sevinci yaşadı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Bursaspor, sarı-lacivertli rakibine karşı ligde son 3 maçtır mağlubiyet yaşamadı. Bursaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!
beIN Sports’un haberine göre Fenerbahçe’de Alper Potuk sakatlığı nedeniyle Bursaspor maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Aykut Kocaman, Hollandalı yıldız Robin van Persie’yi de kadroya dahil etmedi. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşma için Bursa’ya geldi.
97. RANDEVUBu maçlarda sarı-lacivertlilerin 48'e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın günü 20.00’da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertliler 26 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 24 puanla altıncı sırada yer alıyor.
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 96 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, 48 kez sahadan galip ayrılırken, Bursaspor ise 14 kez rakibini mağlup etti. 34 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
Fenerbahçemizin Bursaspor karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/v7NSte1sut
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Aralık 2017
MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
GIULIANO DEPLASMANDA ATIYOR
Bursaspor’un evinde oynanan son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Süper Lig’de son 7 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe’nin deplasmanda attığı son 4 golün 3’ü Giuliano’dan geldi. Son haftalarda çıkışını sürdüren Giuliano, sarı-lacivertlilerin Bursaspor maçında gol yollarında en önemli isimlerinden biri olacak.
Bursaspor ile Fenerbahçe, 15'er golle ligde müsabakaların ilk yarısında en çok gol atan iki takım konumunda bulunuyor.