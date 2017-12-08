CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı izle! (beIN Sports canlı) FB maçını şifresiz veren kanallar listesi

Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Bursaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Sarı-lacivertliler son üç maçını kazanarak muhteşem bir seri yaakaladı. Timsah ise 2 puan altında olduğu rakibini devirip önüne geçmek istiyor. İşte beIN Sports 1 izleme yolu ve Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı izlenebileceği kanallar listesi...

Süper Lig 15. hafta maçında Bursaspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Taraftarlar Bursaspor Fenrbahçe maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Ülkemizde beIN Sports 1’den izlenebilecek maçı yurtdışında yaşayan vatandaşlar hangi kanaldan izlerim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Son haftaların flaş ismi Giuliano, deplasman performansıyla sarı lacivertlilerin Bursaspor karşısındaki en büyük kozu olarak görülüyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Bursaspor'da sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve defans oyuncusu Ekong'un Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar ve Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…

İki ekip, bu akşam oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 96 karşılaşmanın 48'ini Fenerbahçe kazanırken, Bursaspor ise 14 kez 3 puan sevinci yaşadı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Bursaspor, sarı-lacivertli rakibine karşı ligde son 3 maçtır mağlubiyet yaşamadı. Bursaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

beIN Sports’un haberine göre Fenerbahçe’de Alper Potuk sakatlığı nedeniyle Bursaspor maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Aykut Kocaman, Hollandalı yıldız Robin van Persie’yi de kadroya dahil etmedi. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşma için Bursa’ya geldi.

97. RANDEVUBu maçlarda sarı-lacivertlilerin 48'e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın günü 20.00’da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertliler 26 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 24 puanla altıncı sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 96 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, 48 kez sahadan galip ayrılırken, Bursaspor ise 14 kez rakibini mağlup etti. 34 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GIULIANO DEPLASMANDA ATIYOR

Bursaspor’un evinde oynanan son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de son 7 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe’nin deplasmanda attığı son 4 golün 3’ü Giuliano’dan geldi. Son haftalarda çıkışını sürdüren Giuliano, sarı-lacivertlilerin Bursaspor maçında gol yollarında en önemli isimlerinden biri olacak.

Bursaspor ile Fenerbahçe, 15'er golle ligde müsabakaların ilk yarısında en çok gol atan iki takım konumunda bulunuyor.