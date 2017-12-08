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CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı izle! (beIN Sports canlı) FB maçını şifresiz veren kanallar listesi

Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı şifresiz canlı yayınlacak kanallar listesini araştırıyor. Bursaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Sarı-lacivertliler son üç maçını kazanarak muhteşem bir seri yaakaladı. Timsah ise 2 puan altında olduğu rakibini devirip önüne geçmek istiyor. İşte beIN Sports 1 izleme yolu ve Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı izlenebileceği kanallar listesi...
18:538 Aralık 2017
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CANLI İZLE: Bursaspor Fenerbahçe maçı izle! (beIN Sports canlı) FB maçını şifresiz veren kanallar listesi

Süper Lig 15. hafta maçında Bursaspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Taraftarlar Bursaspor Fenrbahçe maçını canlı izlemek için dakika sayıyor. Ülkemizde beIN Sports 1’den izlenebilecek maçı yurtdışında yaşayan vatandaşlar hangi kanaldan izlerim sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden beIn sports canlı izleme linkine ve Bursaspor Fenerbahçe maçının canlı yayınlayacak kanallar listesine ulaşabilirsiniz. Son haftaların flaş ismi Giuliano, deplasman performansıyla sarı lacivertlilerin Bursaspor karşısındaki en büyük kozu olarak görülüyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Bursaspor'da sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve defans oyuncusu Ekong'un Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. İşte detaylar ve Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı yayınlacak beİN Sports izleme linki…

İki ekip, bu akşam oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 96 karşılaşmanın 48'ini Fenerbahçe kazanırken, Bursaspor ise 14 kez 3 puan sevinci yaşadı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Bursaspor, sarı-lacivertli rakibine karşı ligde son 3 maçtır mağlubiyet yaşamadı. Bursaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS CANLI İZLE!

beIN Sports’un haberine göre Fenerbahçe’de Alper Potuk sakatlığı nedeniyle Bursaspor maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Aykut Kocaman, Hollandalı yıldız Robin van Persie’yi de kadroya dahil etmedi. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşma için Bursa’ya geldi.

97. RANDEVUBu maçlarda sarı-lacivertlilerin 48'e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.  Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın günü 20.00’da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertliler 26 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 24 puanla altıncı sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 96 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, 48 kez sahadan galip ayrılırken, Bursaspor ise 14 kez rakibini mağlup etti. 34 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GIULIANO DEPLASMANDA ATIYOR

Bursaspor’un evinde oynanan son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de son 7 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe’nin deplasmanda attığı son 4 golün 3’ü Giuliano’dan geldi. Son haftalarda çıkışını sürdüren Giuliano, sarı-lacivertlilerin Bursaspor maçında gol yollarında en önemli isimlerinden biri olacak.

Bursaspor ile Fenerbahçe, 15'er golle ligde müsabakaların ilk yarısında en çok gol atan iki takım konumunda bulunuyor.

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