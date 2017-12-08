CANLI İZLE: Barcelona Fenerbahçe Doğuç maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Euroleague’de 11. hafta

Barcelona Lassa Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Barcelona Fenerbahçe maçı şifresiz ve canlı olarak hangi kanaldan, saat kçata izlenebilecek? Temsilcimiz güçlü rakibi karşısında galip gelerek son 8'e kalmak için bir adım daha atmak istiyor. Fenerbahçe Doğuş Euroleagu'de 10 maçının 7'sini kazandı. Rakibi Barcelona Lassa ise sadece 4 maç kazanabildi. Peki bu akşam oynanacak mücadele saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları...

THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa deplasmanına konuk oluyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları Barcelona Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenecek araştırıyor. Geçen yılın Eurolegue şampiyonu temsilcimiz bu yıl da turnuvaya dolu dizgin devam ediyor. İspanyol ekibi ise bu yıl bekleneni veremiyor. Barcelona Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Peki mücadele saat kaçta başlayacak? Barcelona Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Euroleague maçı hakkında merak edilenler…

BARCELONA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Nefesler tutuldu, Barcelona Fenerbahçe Doğuş maçı bekleniyor. Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında bu akşam İspanya’da Barcelona’ya konuk olacak. Barcelona Fenerbahçe Doğuş maçı 8 Aralık Cuma akşamı TSİ 23.00'te Palau Blaugrana'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 3’ten canlı izlenebilecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Baskonia Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BARCELONA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 11. haftasında bu gece TSİ 23.00'de İspanyol ekibi Barcelona Lassa takımına konuk olacak.

Euroleague'in ilk maçlarında bekleneni veremeyen sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda oynanan Baskonia’yı 83-69 yenerek önemli bir galibiyet almıştı. Kazanma serisini arttırmak isteyen sarı-lacivertliler, 11. haftada İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda mücadele edecek.

23. BARCELONA MAÇI

Fenerbahçe Doğuş ile Barcelona, bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 6 kez parkeden galip ayrılırken, 16 müsabakada ise mağlup oldu. Barcelona ile son olarak 6 Nisan 2017'de evinde karşılaşan Fenerbahçe, normal süresi 58-58 biten maçı uzatmalarda 68-65'lik skorla kazanmıştı.,

Euroleague'de geride kalan 10 haftada Fenerbahçe Doğuş, 79.9 sayı, 32.6 ribaund ve 19.7 asist ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 82.4 sayı, 35.2 ribaund ve 21.6 asistle mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.8 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi olurken, Barca’da ise Kevin Seraphin 13.6 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş'ta Nikola Kalinic, sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemedi.

Fenerbahçe Doğuş ise, 8 Aralık Cuma günü saat 23.00’te İspanya’nın Barcelona takımına konuk olacak. 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alan son şampiyon, son 6 resmi maçında galibiyete ulaştı. Son Avrupa Ligi maçında uzun süredir deplasmanda yenemediği Baskonia’yı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş’ta James Nunnally son dönemdeki performansıyla öne çıkıyor. Temsilcimiz bu maçı da kazanarak üst üste 7’nci galibiyetini almak istiyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇA HAZIR

7 Aralık Perşembe günü (dün) son taktik antrenmanını İstanbul'da yaptıktan sonra İspanya yolculuğuna başlayan Fenerbahçe Doğuş, akşam saatlerinde Barcelona'ya ulaştı. Ekibimiz, Barcelona karşılaşması için son antrenmanını ise 8 Aralık Cuma günü (bugün) yerel saat ile 12:30'da gerçekleştirdi.

Fenerbahçemizin Barcelona Lassa maçı kafilesinde 12 oyuncu bulunuyor. Nikola Kalinic, Barış Hersek ve Egehan Arna ekibimizle birlikte İspanya'da yer almıyor. Mücadelenin oynanacağı Palau Blaugrana'da bugün yapılan şut idmanı ise ısınma bölümü ile başladı ve ardından Barcelona maçının hücum ve savunma detayları çalışıldı. Antrenmanımız, bireysel şut bölümü ile noktalandı. Fenerbahçe Doğuş'un şut idmanı yaklaşık bir saat sürdü.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.