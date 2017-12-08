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Bursaspor Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık verdiği penaltı sonrası tepki çekti!

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta verdiği penaltı kararı ile tartışma yaratan Ali Palabıyık, sosyal medyayı salladı. Taraftarlar, Twitter'da Ali Palabıyık'a tepki gösterdiler.
22:248 Aralık 2017
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Bursaspor Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık verdiği penaltı sonrası tepki çekti!

Süper Lig’in 15. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Soldado’nun pozisyonuna verdiği penaltı kararı ile tartışma yarattı. Sosyal medyada karara tepki yağarken, Ali Palabıyık’ın daha önceki Fenerbahçe maçlarında çaldığı penaltılar gündeme getirildi.

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İşte Twitter’da Ali Palabıyık’a gösterilen tepkilerden bazıları:

Etiketler
Ali Palabıyık bursaspor Fenerbahçe
Son güncelleme: 22:25 | 08.12.2017
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