Bursaspor Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık verdiği penaltı sonrası tepki çekti!

Aykut Kocaman "2011'deki sisteme geri döndük. Zorda kaldıkça Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık bize penaltı çalacak ve kazanacağız. Mhk başkanı Yusuf Namoğlu'na teşekkür ediyorum. En formda iki adamımızı en zor maçlarımıza sırayla atıyor…"

— Coşkun Sağlamdin (@coskunsaglamdin) December 8, 2017