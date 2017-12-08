Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe istikrar peşinde…

Fenerbahçe bu akşam Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalardaki performansı zirve yarışına ortak olmasını sağladı. İşte Bursaspor Fenerbahçe maçının merak edilen detayları...

Bursaspor Fenerbahçe maçını bekleyen taraftlar haftanın açılış maçı olan Bursaspor Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlacağını araştırıyor. Ligin başındaki kötü gidişatı durduran Fenerbahçe ile sadece 2 puan altındaki Bursaspor’un karşılaşması nefes kesecek. İşte Detaylar…

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor Fenerbahçe maçı bugün yani 8 Aralık Cuma günü oynanacak ve saat 20:00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın anlatımını spikerli olarak skor.sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz. Bursaspor Fenerbahçe maçı hakkında sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE’YE ALPER ŞOKU!

beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe'de Alper Potuk sakatlığı nedeniyle Bursaspor maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Aykut Kocaman, Hollandalı yıldız Robin van Persie'yi de kadroya dahil etmedi. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşma için Bursa'ya geldi.

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARA DUYURU YAPILDI

Fenerbahçe Süper Lig’in 15. haftasında Bursasporla yarın oynayacağı maç öncesinde taraftarlarına duyuruda bulundu. Karşılaşmaya yönelik Bursa İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararlar hakkında taraftarlarına bilgi veren Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi;“Karşılaşmaya yönelik Bursa İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararlar gereğince; müsabaka günü İstanbul’dan karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımız, maç öncesi araçlarıyla birlikte İstanbul-Bursa otoyolu Ovaakça Gişeler ve Yalova-Bursa yolu Engürücük Mevkiinde oluşturulan uygulama noktasına gelerek Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’na Bursa Emniyeti’nin yönlendirmesiyle birlikte intikal ettirilecektir. Araçların, müsabaka bitiminden sonra yine aynı şekilde Bursa ilinden ayrılmaları sağlanacaktır.