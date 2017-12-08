Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bursa FB maçı ilk 11’ler…

Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. Son üç maçından galip ayrılan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında da üç puan hedefliyor. 97. kez karaşılaşacak iki takımdan 48 galibiyet ile sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü bulunuyor. Peki Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?

Bursaspor bu akşam Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor ile bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. 97. mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Haberimizden Bursaspor Fenerbahçe maçının saatini ve kanalını öğrenebilirsiniz. Ligin başındaki kötü gidişatı durduran sarılaciverliler ile sadece 2 puan altındaki Timsah’ın karşılaşması nefes kesecek. Peki Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

İŞTE İLK 11’LER:

BURSASPOR: Harun, Ekong, Titi, Ertuğrul, Barış, Badu, Jorquera, Aziz, Batalla, Kembo, Stancu

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Chahechouhe, Janssen

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor Fenerbahçe maçı bugün yani 8 Aralık Cuma günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın anlatımını spikerli olarak skor.sozcu.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor ile bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 48'e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın günü 20.00’da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertliler 26 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 24 puanla altıncı sırada yer alıyor.

MAÇ KADROSU

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DUYURU

Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında Bursasporla yarın oynayacağı maç öncesinde taraftarlarına duyuruda bulundu. Karşılaşmaya yönelik Bursa İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar hakkında taraftarlarına bilgi veren Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi;“Karşılaşmaya yönelik Bursa İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar gereğince; müsabaka günü İstanbul'dan karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımız, maç öncesi araçlarıyla birlikte İstanbul-Bursa otoyolu Ovaakça Gişeler ve Yalova-Bursa yolu Engürücük Mevkiinde oluşturulan uygulama noktasına gelerek Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na Bursa Emniyeti'nin yönlendirmesiyle birlikte intikal ettirilecektir. Araçların, müsabaka bitiminden sonra yine aynı şekilde Bursa ilinden ayrılmaları sağlanacaktır.

Fenerbahçemiz bu akşam ”Efsane Çubuklu” formamız ile sahada olacak! #FBSK pic.twitter.com/qI2J5zddWd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Aralık 2017

BAYRAK KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Bursaspor’da Fenerbahçe maçı öncesinde bayrak krizi yaşanırken, yeşil beyazlı ekip ile Bursa Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonrası kriz çözüldü.

Süper Lig’deki 15’inci hafta mücadelesinde bugün Bursaspor ile Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde ise yeşil beyazlı tribünlerde koreografi heyecanı yaşanıyor. Yeşil beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünde görsel şölen oluşturmayı planladı. Ancak sabah saatlerinde polisler tarafından sopalı bayrakların tribünlerden toplatıldığı iddiası ortaya atılırken, Bursasporlu taraftarlar da bunun üzerine tepki gösterdi.

Maça girmeme ihtimalinin de konuşulması üzerine Bursaspor Kulübü harekete geçti ve yeşil beyazlı ekip Bursa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda taraftarın Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’na bayrakları ile giriş yapabileceklerini açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe maçı öncesinde bayrak krizi de çözülmüş oldu.