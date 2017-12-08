Bursaspor Fenerbahçe maç özeti izle! Fenerbahçe geç gelen gol ile güldü! İşte geniş özet…

Bursaspor Fenerbahçe maçını izleyemeyenler maç özetini izlemek için google üzerinden aramalar yapıyor. Çok pozisyon olamyan maçta Fenerbahçe ikinci yarıda penaltıdan bulduğu golle Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Haberimizden yayıncı kuruluş yayınladığı anda Bursaspor Fenerbahçe maç özetinin izleyebilirsiniz. İşte maçın detayları ve geniş özeti...

Bursaspor Fenerbahçe maç özeti izleme linki haberimizde. Bursaspor Fenerbahçe maçını izleyemeyenler maç nasıl bitti merak ediyor. İzleyemeyenler için maç özetini paylaşıyoruz. Maçı kazanan ve puanını 29’a çıkaran sarı lacivertliler, Galatasaray’ı yakalayarak maç fazlasıyla ikinciliğe oturdu.Aşağıda paylaştığımız linkten Bursaspor Fenerbahçe maç özetini yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. İşte mücadele hakkında detaylar…

MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor’u Giuliano'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde 3 haftadır üst üste kazanan Aykut Kocaman’ın takımı galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve zirve yarışına ortak oldu. Puanını 29’a çıkaran sarı lacivertliler, Galatasaray’ı yakalayarak maç fazlasıyla ikinciliğe oturdu.Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Bursaspor Fenerbahçe maç özetini izleyebilirsiniz.

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Evinde tek golle kaybeden Bursaspor'un ise ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Sakatlanarak oyundan çıkan Janssen'in yerine giren Soldado'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son 5 maçta 5 gol attı, 1 asist yaptı.

BURSA’DA REKOR

Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rekor kırıldı. Karşılaşmayı 38 bin 108 biletli seyirci tribünden takip ederken, bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki en çok seyircili maç oldu. Daha önceki rekor ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Bursa'da oynanan yine bir Bursaspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde 34 bin 622 biletli seyircinin takip etmesiydi.

Bursaspor, bu sezon ise Fenerbahçe maçı öncesinde en çok seyircili maçını Galatasaray'a karşı oynamış ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta tribünlerde 32 bin 677 biletli seyirci yer almıştı.