Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bursa’da Volkan Demirel gerginliği! Taraftarlar yabancı madde atınca…

Bursa'daki kritik maçta yeşil beyazlı taraftarlar ile Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel arasında gerginlik çıktı.
21:148 Aralık 2017
0
Bursa’da Volkan Demirel gerginliği! Taraftarlar yabancı madde atınca…

Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında oynanan Bursaspor Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başlamadan önce ortalık karıştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı için sahaya çıkan futbolcular hakemin başlama düdüğünü beklerken tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı.

08 Aralık 2017 Fenerbahçe`de Janssen şoku! Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen Bursaspor deplasmanında sakatlık geçirdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel’in koruduğu kaleye doğru yağan yabancı maddelere Demirel sert tepki gösterdi. Taraftarlara dönerek kollarını açan ve ‘atmaya devam edin’ diyen Volkan’a Bursaspor taraftarları yoğun tepki gösterdi.Tecrübeli file bekçisini yanına çağıran maçın hakemi Ali Palabıyık sakin olmasını söyledi. Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesinin ardından ikinci yarı başladı.

Görüntüler BeINSports’tan alınmıştır…

Etiketler
bursaspor Fenerbahçe gerginlik volkan demirel
Son güncelleme: 21:19 | 08.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER