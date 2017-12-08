Bursa’da Volkan Demirel gerginliği! Taraftarlar yabancı madde atınca…
Bursa'daki kritik maçta yeşil beyazlı taraftarlar ile Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel arasında gerginlik çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 15.haftasında oynanan Bursaspor Fenerbahçe maçının ikinci yarısı başlamadan önce ortalık karıştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı için sahaya çıkan futbolcular hakemin başlama düdüğünü beklerken tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı.
Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel’in koruduğu kaleye doğru yağan yabancı maddelere Demirel sert tepki gösterdi. Taraftarlara dönerek kollarını açan ve ‘atmaya devam edin’ diyen Volkan’a Bursaspor taraftarları yoğun tepki gösterdi.Tecrübeli file bekçisini yanına çağıran maçın hakemi Ali Palabıyık sakin olmasını söyledi. Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesinin ardından ikinci yarı başladı.
Görüntüler BeINSports’tan alınmıştır…
Son güncelleme: 21:19 | 08.12.2017