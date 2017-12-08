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Bursa’da rekor yine Fenerbahçe maçında kırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda en çok seyircili maç Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması oldu.
21:478 Aralık 2017
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Bursa’da rekor yine Fenerbahçe maçında kırıldı

Süper Lig’de Bursaspor ile Fenerbahçe’nin kozlarını paylaştığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda rekor kırıldı. Karşılaşmayı 38 bin 108 biletli seyirci tribünden takip ederken, bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki en çok seyircili maç oldu. Daha önceki rekor ise geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Bursa’da oynanan yine bir Bursaspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde 34 bin 622 biletli seyircinin takip etmesiydi.

08 Aralık 2017 Bursa'da görsel şölen Bursaspor taraftarları, Fenerbahçe maçı öncesi büyük bir görsel şölene imza attı. İlgili Haberi Oku

Bursaspor, bu sezon ise Fenerbahçe maçı öncesinde en çok seyircili maçını Galatasaray’a karşı oynamış ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı maçta tribünlerde 32 bin 677 biletli seyirci yer almıştı.

Etiketler
bursaspor Fenerbahçe
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