Bursa’da rekor yine Fenerbahçe maçında kırıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda en çok seyircili maç Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması oldu.

Süper Lig’de Bursaspor ile Fenerbahçe’nin kozlarını paylaştığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda rekor kırıldı. Karşılaşmayı 38 bin 108 biletli seyirci tribünden takip ederken, bu mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki en çok seyircili maç oldu. Daha önceki rekor ise geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Bursa’da oynanan yine bir Bursaspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde 34 bin 622 biletli seyircinin takip etmesiydi.

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Bursaspor, bu sezon ise Fenerbahçe maçı öncesinde en çok seyircili maçını Galatasaray’a karşı oynamış ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı maçta tribünlerde 32 bin 677 biletli seyirci yer almıştı.