Atiker Konyaspor’da çifte istifa

Süper Lig’de zor günler yaşayan Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu görevlerinden istifa etti.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın son sahibi Atiker Konyaspor yönetiminde istifa şoku yaşandı. Dün oynadığı maçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden, Süper Lig’de 11 puan ile son sıralarda yer alan Atiker Konyaspor’un Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi | Vitoria Guimaraes 1-1 Atiker Konyaspor Deplasmanda Vitoria Guimaraes ile berabere kalan Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. İlgili Haberi Oku

Ali Kaya yaptığı yazılı açıklamada, “Konyamız’ın gururu olan Atiker Konyasporumuz’a yaklaşık 7 yıl boyunca bir nefer olarak hizmet etmenin onurunu yaşadım. Ancak gelinen noktada, yine hizmet gayesi ve Konyasporumuz’un önünün açılması için kulüp başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimden istifa ediyorum. Kararımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” dedi.