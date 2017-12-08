Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Atiker Konyaspor’da çifte istifa

Süper Lig’de zor günler yaşayan Atiker Konyaspor'da Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu görevlerinden istifa etti.
17:408 Aralık 2017
0
Atiker Konyaspor’da çifte istifa

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın son sahibi Atiker Konyaspor yönetiminde istifa şoku yaşandı. Dün oynadığı maçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden, Süper Lig’de 11 puan ile son sıralarda yer alan Atiker Konyaspor’un Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

07 Aralık 2017 UEFA Avrupa Ligi | Vitoria Guimaraes 1-1 Atiker Konyaspor Deplasmanda Vitoria Guimaraes ile berabere kalan Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. İlgili Haberi Oku

Ali Kaya yaptığı yazılı açıklamada, “Konyamız’ın gururu olan Atiker Konyasporumuz’a yaklaşık 7 yıl boyunca bir nefer olarak hizmet etmenin onurunu yaşadım. Ancak gelinen noktada, yine hizmet gayesi ve Konyasporumuz’un önünün açılması için kulüp başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimden istifa ediyorum. Kararımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” dedi.

Etiketler
atiker konyaspor
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER