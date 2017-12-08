Alper Potuk, Bursaspor kadrosuna alınmadı

Fenerbahçeli Alper Potuk sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçında olmayacak

beIN Sports’un haberine göre Fenerbahçe’de Alper Potuk sakatlığı nedeniyle Bursaspor maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Aykut Kocaman, Hollandalı yıldız Robin van Persie’yi de kadroya dahil etmedi.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşma için Bursa’ya geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesindeki otele ulaştı. Burada kafileyi karşılayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar, hatıra fotoğrafı çekildiği teknik direktör Aykut Kocaman’a çiçek takdim etti. Bursaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den taraftarlara duyuru Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursasporla oynayacağı maç öncesi kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara duyuruda bulundu. İlgili Haberi Oku