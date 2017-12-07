Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Yeni Kral Beşiktaş!

Beşiktaş, Almanya'nın RB Leipzig takımını deplasmanda 2-1 yenerek, Şampiyonlar Ligi gruplarını galibiyetle tamamlarken; yeni unvanların da sahibi oldu.
07:127 Aralık 2017
0
Yeni Kral Beşiktaş!

Daha önce Şampiyonlar Ligi gruplarını lider tamamlamayı garantileyen ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, RB Leipzig maçının ardından yeni unvanların da sahibi oldu.

Beşiktaş, G Grubu’nda 14 puan toplarken; grupları yenilgisiz tamamlayan ve en çok puan toplayan Türk takımı oldu.

Oynadığı 6 maçta rakip ağları 11 kez havalandıran Siyah Beyazlılar, gruplarda en çok gol atan Türk ekibi unvanını elde etti.

Grupta 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, gruplarda en çok maç kazanan Türk takımı oldu.

İşte Beşiktaş’ın Türk spor kulüpleri arasında Avrupa’da kırmış olduğu yeni rekorlar…

-En çok gol atan

-En çok puan toplayan

-En çok galibiyet alan

-Grubu namağlup tamamlayan

-Grubu lider tamamlayan ilk Türk takımı oldu.

07 Aralık 2017 İşte Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş rekor şampiyonlar ligi şenol güneş
Son güncelleme: 08:47 | 07.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER