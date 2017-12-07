Yeni Kral Beşiktaş!

Beşiktaş, Almanya'nın RB Leipzig takımını deplasmanda 2-1 yenerek, Şampiyonlar Ligi gruplarını galibiyetle tamamlarken; yeni unvanların da sahibi oldu.

Daha önce Şampiyonlar Ligi gruplarını lider tamamlamayı garantileyen ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, RB Leipzig maçının ardından yeni unvanların da sahibi oldu.

Beşiktaş, G Grubu’nda 14 puan toplarken; grupları yenilgisiz tamamlayan ve en çok puan toplayan Türk takımı oldu.

Oynadığı 6 maçta rakip ağları 11 kez havalandıran Siyah Beyazlılar, gruplarda en çok gol atan Türk ekibi unvanını elde etti.

Grupta 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, gruplarda en çok maç kazanan Türk takımı oldu.

İşte Beşiktaş’ın Türk spor kulüpleri arasında Avrupa’da kırmış olduğu yeni rekorlar…

-En çok gol atan

-En çok puan toplayan

-En çok galibiyet alan

-Grubu namağlup tamamlayan

-Grubu lider tamamlayan ilk Türk takımı oldu.

İşte Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu. İlgili Haberi Oku