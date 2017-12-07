Yeni Kral Beşiktaş!
Beşiktaş, Almanya'nın RB Leipzig takımını deplasmanda 2-1 yenerek, Şampiyonlar Ligi gruplarını galibiyetle tamamlarken; yeni unvanların da sahibi oldu.
Daha önce Şampiyonlar Ligi gruplarını lider tamamlamayı garantileyen ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, RB Leipzig maçının ardından yeni unvanların da sahibi oldu.
Beşiktaş, G Grubu’nda 14 puan toplarken; grupları yenilgisiz tamamlayan ve en çok puan toplayan Türk takımı oldu.
Oynadığı 6 maçta rakip ağları 11 kez havalandıran Siyah Beyazlılar, gruplarda en çok gol atan Türk ekibi unvanını elde etti.
Grupta 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, gruplarda en çok maç kazanan Türk takımı oldu.
İşte Beşiktaş’ın Türk spor kulüpleri arasında Avrupa’da kırmış olduğu yeni rekorlar…
-En çok gol atan
-En çok puan toplayan
-En çok galibiyet alan
-Grubu namağlup tamamlayan
-Grubu lider tamamlayan ilk Türk takımı oldu.
Son güncelleme: 08:47 | 07.12.2017