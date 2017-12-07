Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Galibiyet yetmeyebilir…

Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak sorularının yanıtları merak ediliyor. Seyir zevki yüksek olacak Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlancak ayrıca merak konusu oldu. Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşarak grup maçlarına başlayan Konyaspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Konyaspor avantajını Marsilya maçında kaybetmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen temsilcimizin ilk önce maçı kazanması gerekiyor. Ardından Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek. Peki Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı hangi kanalda? Vitoria Guimares Konyaspor maçı saat kaçta? İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda iddiasını son maça taşıyan Atiker Konyaspor, bugün Vitoria Guimaraes ile karşılaşıyor. Galibiyet hedefi ile sahaya çıkacak Atiker Konyaspor’un Vitoria Guimaraes ile oynayacağı maçın saaat kçata ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı merak ediliyor. Temsilcimiz maçı kazanarak, diğer maçın sonucuna göre gruptan çıkma umudu taşıyor. Anadolu Kartal'ında sakatlığı olan Razack Traore, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı ile UEFA listesinde bulunmayan Manyama, Amir Hadziahmetovic, Savaş Polat ve Kadir Kaan Özdemir kadroda yer almıyor. Peki Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

VİTORİA GUİMARAES KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Portekiz’de oynanacak ve saat 23:05’de başlayacak Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak. Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında karşılaşacağı Vitorai Guimares maçı için Portekiz’e ulaştı. Konya’dan özel uçakla saat 11.00’de havalanan yeşil-beyazlı kafile 5 saat süren yolculuk sonrası Porto Havaalanı’na indi. Kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı Guimares kentine hareket etti. Atiker Konyaspor maç öncesi son çalışmasını saat 19.00’da Estadio D.Afonso Henriques Stadyumu'nda yapacak.

‘KENDİMİZE YAKIŞIR MÜCADELE ORTAYA KOYACAĞIZ’

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında yarın Vitorai Guimares ile oynayacağı maç için Portekiz’e gitti. Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmada kendilerine yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bu maçın Konya’daki hazırlıklarını tamamlayarak Portekiz’e gitti. Konya Havaalanı’nda hareket öncesi konuşan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçta Avrupa arenasına ve kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi. Grup lideri Salzburg ile grup ikincisi Marsilya’nın kendi aralarında oynayacağı maçın skorunun Atiker Konyaspor için belirleyici olacağını ifade eden Özdilek, “Evimizde Marsilya ile oynadığımız bir önceki maçımız belirleyici maç gibi görünüyor. Bugün itibariyle kazansaydık bütün her şey elimizde olacaktı. Bugün itibariyle Guimares maçını kazanmak yetmiyor. Dolayısıyla Marsilya ve Salzburg maçının neticesinde en azından bizim maçı bağlayıcı unsurlardan bir tanesi. Ama biz kendimize yakışır, Avrupa arenasına yakışır, ülkeye yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Ümit ederim ki orada yine gülen taraf, hakettiği oyunla bunu puanla destekleyen bir anlayış içerisinde olacağız. Avrupa kolay bir arena değil ama oynadığı tüm müsabakalarda Konyaspor hem şehrine hem camiasına hem ülkesine yakışır mücadele etti. Yarında bu mücadelenin içerisinde olacağız” dedi.

MUHTEMEL 11’LER

Vitoria Guimaraes: Miguel, Valente, Raphael, Rocha, Konan, Ramos, Hurtado, Aurelio, Wakaso, Heldon, Martins

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Filipovic, Selim, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi, Ömer Ali, Musa, Fofana, Ezekiel

Vitoria Guimares maçının hazırlıklarını tamamladıkhttps://t.co/t1dx4CvP5t pic.twitter.com/1F3KGa2MNV — Atiker Konyaspor (@konyaspor) 6 Aralık 2017

GUİMARAES KONYASPOR MAÇINA ALMAN HAKEM

Fransa deplasmanında Marsilya ile karşılaşarak grup maçlarına başlayan Konyaspor sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ardından Portekiz ekibi Guimaraes’i 2-1 mağlup eden Yeşil-Beyazlı ekip, daha sonra ilk maçta Salzburg’a kendi sahasında 2-0 mağlup olurken ikinci maçında Avusturya ekibi ile 0-0 berabere kaldı. Beşinci maçında grubun belki de en önemli maçına çıkan temsilcimiz Konyaspor, Marsilya ile 1-1 berabere kalmıştı. Temsilcimiz Guimaraes maçı ile grup maçları serüvenini tamamlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda temsilcimiz Atier Konyaspor, beşinci maçında Marsilya ile karşılaştı. Dördüncü maçlar sonrası Konyaspor 4 puanla üçüncü, Marsilya ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyordu. Temsilcimiz maçta galip gelmesi durumunda avantajı cebine koyup Portekiz deplasmanına gidecekti fakat işler yolunda gitmedi. Skubic’in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 90+3’de Moke’nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu skor sonrası gruptan çıkmak için Marsilya’nın Salzburg maçında kaybetmesi, Konyaspor’un Guimaraes deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Portekiz ekibi Guimaraes ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert‘in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve, ilave yardımcı hakemleri ise Sascha Stegemann ve Benjamin Brand olacak.