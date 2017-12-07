UEFA Avrupa Ligi | Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Atiker Konyaspor, deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya geliyor. Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor maçının canlı anlatımını Skor'dan takip edebilirsiniz. Atiker Konyaspor'un gruptan çıkması için öncelikle kazanması gerekiyor. Ardından Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek. Skor canlı anlatım sayfasında Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor maçı ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda iddiasını son maça taşıyan Atiker Konyaspor, deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşıyor. Don Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.

Temsilcimiz Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak, Fransa’da oynanacak Marsilya-Salzburg mücadelesinde ev sahibi ekibin yenilmesini bekleyecek. Atiker Konyaspor’da sakatlığı olan Razack Traore, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı ile UEFA listesinde bulunmayan Manyama, Amir Hadziahmetovic, Savaş Polat ve Kadir Kaan Özdemir kadroda yer alamayacak.

MAÇ KADROSU

CANLI ANLATIM

46′ Atiker Konyaspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Ferhat Öztorun çıkıyor ve yerini Nejc Skubic’e bırakıyor.

46′ Vitoria Guimaraes ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Joao Vigario çıkıyor ve yerini Joao Aurelio’ya bırakıyor.

45′ Ali Turan, Raphinha’ya sol kanatta girdiği ikili mücadelede suratına yaptığı hamle sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

41′ Hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Mehdi Bourabia’nın pasıyla topla buluşan Malick Evouna ceza sahası içine topla kat ediyor. Kaleciyi geçer geçmez kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yan ağlarda kalıyor.

33′ Orta alandan gelişen atakta topla ilerleyen Victor Garcia ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzaklardan kaleye şutunu çekiyor. Bu top yandan dışarı çıkıyor.

GOL! 15′ Orta alandan gelişen atakta sağ kanatta Vedat Bora ile Guillermo Celis’in girdiği ikili mücadele sonrasında top Mehdi Bourabia’ya geliyor. Topla buluşan Mehdi Bourabia kaleyi cepheden gören noktada topu sağına çekip uzaktan kaleye sert bir şut çekiyor ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturuyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor, Mehdi Bourabia’nın golüyle 1-0 öne geçiyor.

13′ Guillermo Celis, Mehdi Bourabia’yı orta saha yayı içinde arkadan çekerek yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.