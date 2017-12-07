UEFA Avrupa Ligi | Medipol Başakşehir Braga canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Medipol Başakşehir, grubun son maçında Braga'yı Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlıyor. Medipol Başakşehir Braga maçının canlı anlatımını Skor'dan takip edebilirsiniz. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Medipol Başakşehir, kazansa bile Ludogorets'in yenilmesini bekleyecek. Skor canlı anlatım sayfasında, Medipol Başakşehir Braga maçı ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Portekiz ekibi Braga’yı konuk ediyor. Fatih Terim Stadyumu’nda soynanan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu’ndan hakem John Beaton yönetiyor.

Gruptan çıkmak için bu maçı mutlak kazanması gereken Medipol Başakşehir, daha sonra Hoffenheim'ın, Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek. Başakşehir, puan kaybetmesi halinde ise diğer maçın sonucuna bakmaksızın Avrupa'ya veda edecek.

Medipol Başakşehir ile Braga, bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz’de oynanan müsabakadan turuncu-lacivertliler, 1-1 giden maçta 89. dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı.