TRT İZLE: Başakşehir Braga maçı canlı izle! TRT 1 yayın akışı (Şifresiz canlı HD web tv)

Medipol Başakşehir Braga maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı canlı yayınlayacak kanalları araştırıyor. Ülkemizde Başakşehir Braga maçı TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek. Gruptan çıkma şansı üç puana kalan temsilcimizde hedef galibiyet. Heyecanla beklenen karşılaşmayı yayınlacak TRT 1 internetten nasıl izlenir merak ediliyor. Başakşehir Braga maçı canlı izleme yolları ve TRT yayın akışı haberimizde. İşte HD web tv şifresiz yayını...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın Portekiz’in Braga ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir galibiyete kilitlendi. Taraftarlar ise Başakşehir Braga maçını izlemek için TRT 1 canlı yayınına internetten nasıl ulaşılır merak ediyor. Haberimizden mücadelenin detaylarını, TRT 1 yayın akışını ve canlı izleme yollarını öğrenebilirsiniz. Üç puan alması halinde gruptan çıkma ihtimali olan temsilcimizde maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Peki Başakşehir Braga maçı nasıl canlı izlenir? İşte TRT 1 HD canlı yayını…

TRT 1 İNTERNETTEN NASIL CANLI İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi maçlarının tamamını yayınlamasa da bir kısmını yayınlayan TRT kanalları internetten nasıl izlenir merak ediliyor. Bu gece oynanacak Başakşehir Braga maçını canlı yayınlayacak olan TRT 1 kanalını web tv üzerinden HD olarak izleyebilirsiniz. TRT canlı izleme linki haberimizde.

BAŞAKŞEHİR BRAGA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın Portekiz’in Braga ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı ve genç oyuncu İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Yukarıda bulunan linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.

#UEL | UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Braga ile evimizde oynayacağımız maçı İskoç hakem John Beaton yönetecek. #HedefÜstTur#ibfkVbra pic.twitter.com/bX09UQ5HvK — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 4 Aralık 2017

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:05Beni Böyle Sev

12:30Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

14:301’de Bugün

14:40Bir Yastıkta Kocayalım

16:30Seksenler

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Vurdu Gol Oldu

20:55UEFA Avrupa Ligi Grup Karş. “İstanbul Başakşehir-Braga” CANLI

21:45Devre Arası

22:00UEFA Avrupa Ligi Grup Karş. “İstanbul Başakşehir-Braga” CANLI

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE GECENİN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftanın programı şöyle:

21.00 Slavia Prag – Astana21.00 Villarreal – Maccabi Tel Aviv21.00 Dynamo Kiev – Partizan Belgrade21.00 Young Boys – Skenderbeu21.00 Hoffenheim – Ludogorets Razgrad21.00 Medipol Başakşehir – Sporting Braga21.00 Austria Wien – AEK Atina21.00 Rijeka – Milan21.00 Apollon Limassol – Everton21.00 Atalanta – Lyon21.00 Copenhagen – Sheriff21.00 Fastav Zlin – Lokomotiv Moskova23.05 FCSB – Lugano23.05 Hapoel Beer Sheva – Viktoria Plzen23.05 Arsenal – BATE Borisov23.05 Kızılyıldız – Köln23.05 Vitoria Guimaraes – Atiker Konyaspor23.05 Marseille – Salzburg23.05 Hertha Berlin – Östersunds FK23.05 Zorya Luhansk – Athletic Bilbao23.05 Vitesse – Nice23.05 Zulte Waregem – Lazio23.05 Real Sociedad – Zenit St. Petersburg23.05 Vardar Skopje – Rosenborg

GOL YOLLARINDA ADEBAYOR ETKİSİ

Geçtiğimiz sezon başında takıma katılan ve tecrübesiyle her maçta öne çıkmayı başaran Emmanuel Adebayor, Başakşehir’in gol yollarındaki en büyük silahı oldu. Turuncu-lacivertli forma ile toplamda 34 karşılaşmaya çıkan Togolu futbolcu, rakip ağlara 16 gol bıraktı. Bu sezon ise Süper Lig’de 13 mücadelede görev alan 33 yaşındaki yıldızın 8 golü bulunuyor. Adebayor, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist ile oynadı.

Adebayor’un yanı sıra yeni transferlerden Kerim Frei da takımının en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor. Kerim, ligde 11 karşılaşmada 3 gol, Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TAKIM OYUNU RAKİPLERİ ZORLUYOR

Uzun süredir birbiriyle oynama alışkanlığına sahip oyuncularla rakiplerinin karşısına çıkan Medipol Başakşehir, bunun avantajını da elde ettiği skorlarla gösteriyor. Rakibe göre çeşitli oyun formatları geliştiren Abdullah Avcı, saha içi uygulamasında ise pek fazla zorlanmıyor. Bunun en büyük nedeni de takımın birlikte hareket edebilmesi. Her sene yenilenmeye giden rakiplerine karşın kadro istikrarını koruyan turuncu-lacivertli ekip, bu sayede taktik organizasyonları daha rahat uygulayabiliyor.