Shakhtar Teknik Direktörü Paulo Fonseca sözünü tuttu, ‘Zorro’ kıyafeti giydi!

'Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim' diyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sözünü tuttu.

“Eğer UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkarsak Zorro kostümü giyeceğim” diyen Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Paulo Fonseca dediğini yaptı.

Manchester City ve Napoli’nin bulunduğu grupta yer alan Shakhtar’ın hocası Paulo Fonseca’ Manchester City’i 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası basının karşısına ‘Zorro’ kıyafeti giyerek çıktı.

Paulo Fonseca’nın bu hareketi sosyal medyada gecenin konusu oldu. Basın toplantısında konuşan Fonseca, “Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık” ifadelerini kullandı.

Grupta topladıkları 12 puanını başarılı bir sonuç olduğunu dile getiren Fonseca, “Çok mutlu hissediyorum. Sadece Shakhtar taraftarlarının değil bütün Ukrayna’nın takımımızla gurur duyduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Zorro, 1919’da Johnston McCulley tarafından yaratılan hayali bir karakterdi. Shakhtar Donetsk, Manchester City’nin ardından F Grubunu 2. sırada tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.

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