Son dakika! Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo istifa etti

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, DHA'nın haberine göre antrenman öncesinde futbolcularla vedalaşarak görevini bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atmasına rağmen beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo Araujo, DHA’nın haberine göre bugünkü antrenman öncesinde futbolcularla vedalaşarak görevini bıraktı. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

Rıza Çalımbay’ın yerine göreve geldikten sonra Akdeniz temsilcisinin başında 8 lig maçına çıkan Brezilyalı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 5 kez sahadan yeni ayrıldı. Antalyaspor bu dönemde 8 lig maçında 17 gol yerken 7 gol atabildi.

Öte yandan bu ayrılık Süper Lig’de 14. hafta sonunda 9. teknik direktör değişikliği oldu. Antalyaspor, ikinci kez teknik adam değiştirerek Gençlerbirliği’ni yakalamış oldu!

Gençlerbirliği: Ümit Özat / Mesut Bakkal

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertuğrul Sağlam / Erol Bulut

Osmanlıspor: Bülent Uygun / İrfan Buz

Antalyaspor: Rıza Çalımbay / Leonardo

Kardemir Karabükspor: Erkan Sözeri / Tony Popovic

Trabzonspor: Ersun Yanal / Rıza Çalımbay

Atiker Konyaspor: Mustafa Reşit Akçay / Mehmet Özdilek

Gençlerbirliği: Mesut Bakkal / Ümit Özat

Antalyaspor: Leonardo / ?

(DHA)

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