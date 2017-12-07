Son dakika! Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo istifa etti
Spor Toto Süper Lig’de yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atmasına rağmen beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo Araujo, DHA’nın haberine göre bugünkü antrenman öncesinde futbolcularla vedalaşarak görevini bıraktı. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.
Rıza Çalımbay’ın yerine göreve geldikten sonra Akdeniz temsilcisinin başında 8 lig maçına çıkan Brezilyalı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 5 kez sahadan yeni ayrıldı. Antalyaspor bu dönemde 8 lig maçında 17 gol yerken 7 gol atabildi.
Öte yandan bu ayrılık Süper Lig’de 14. hafta sonunda 9. teknik direktör değişikliği oldu. Antalyaspor, ikinci kez teknik adam değiştirerek Gençlerbirliği’ni yakalamış oldu!
Gençlerbirliği: Ümit Özat / Mesut Bakkal
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertuğrul Sağlam / Erol Bulut
Osmanlıspor: Bülent Uygun / İrfan Buz
Antalyaspor: Rıza Çalımbay / Leonardo
Kardemir Karabükspor: Erkan Sözeri / Tony Popovic
Trabzonspor: Ersun Yanal / Rıza Çalımbay
Atiker Konyaspor: Mustafa Reşit Akçay / Mehmet Özdilek
Gençlerbirliği: Mesut Bakkal / Ümit Özat
Antalyaspor: Leonardo / ?
(DHA)
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