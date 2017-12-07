Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim serbest bırakıldı

Futbolcu Mertcan Çam'ın darp edildiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Emin Yetim, serbest bırakıldı.

Kulüp basın sözcüsü Reşat Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcu Mertcan Çam’ın kulüp başkanı Emin Yetim ve beraberindekiler tarafından önceki gün dövüldüğü iddialarının ardından Yetim’in ifadesine başvurulduğunu söyledi.

Yetim’in suçsuz olduğunun anlaşıldığını ileri süren Toprak “Başkanımız darp iddiasına ilişkin Emniyet’e davet edildi, ifade verdi ve durumu anlattı, serbest bırakıldı. Sorgu işlemleri esnasında emniyet önünde bize destek ve moral veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Soruşturmanın takibini biz de sürdüreceğiz. Camiamıza geçmiş olsun” diye konuştu.

Kulüpten önceki gün yapılan yazılı açıklamada ise darp olayının kulüp yönetimiyle ilgisinin bulunduğu iddiaları yalanlanmıştı.

Futbolcu Mertcan Çam’ın kulüpten alacakları konusunda çıkan tartışma sonucu aralarında kulüp başkanı Emin Yetim’in de bulunduğu bazı kişilerce darp edildiği öne sürülmüş, Çam, darp olayına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

(NTVSpor)

Darp edilen Mertcan Çam, Başkan Emin Yetim gözaltına alındı Kiralık olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, darp edilmesinin ardından Şanlıurfaspor Başkanı, yöneticiler ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolcu Mertcan Çam'ı birkaç kişiyle birlikte dövdüğü iddia edilen Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i, akşam saatlerinde gözaltına aldı. İlgili Haberi Oku