Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan maçlar sonunda grup karşılaşmaları tamamlandı.

Dün Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda oynanan 6. ve son hafta maçlarının ardından Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kalmıştı. Bugün oynanan karşılaşmalar sonunda ise Beşiktaş, Porto, Liverpool, Sevilla, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Tottenham ve Real Madrid bir üst tura yükseldi.

İşte Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu. İlgili Haberi Oku

Gruplarını 3’üncü sırada tamamlayan; CSKA Moskova, Celtic, Atletico Madrid, Sporting Lisbon, Spartak Moskova, Napoli, RB Leipzig ve Borussia Dortmund ise UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu.

Beşiktaş rekorları alt üst etti Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Beşiktaş, RB leipzig ile deplasmanda oynadığı maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş böylece Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan alan ve Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamlayan tek Türk takımı oldu. İlgili Haberi Oku

Dün ve bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Manchester United (İngiltere) – CSKA Moskova (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) – Basel (İsviçre): 0-2

B GRUBU

Celtic (İskoçya) – Anderlecht (Belçika): 0-1

Bayern Münih (Almanya) – Paris Saint-Germain (Fransa): 3-1

C GRUBU

Roma (İtalya) – Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Chelsea (İngiltere) – Atletico Madrid (İspanya): 1-1

D GRUBU

Barcelona (İspanya) – Sporting Lisbon (Portekiz): 2-0

Olympiakos (Yunanistan) – Juventus (İtalya): 0-2

E GRUBU

Liverpool (İngiltere) – Spartak Moskova (Rusya): 7-0

Maribor (Slovenya) – Sevilla (İspanya): 1-1

F GRUBU

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere): 2-1

Feyenoord (Hollanda) – Napoli (İtalya): 2-1

G GRUBU

Porto (Portekiz) – Monaco (Fransa): 5-2

Leipzig (Almanya) – Beşiktaş (Türkiye): 1-2

H GRUBU

Tottenham (İngiltere) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Real Madrid (İspanya) – Borussia Dortmund (Almanya): 3-2