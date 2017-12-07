Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rekorlarla tur atlaması sonrası Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi taraftarlarca merak ediliyor. Dün akşam Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçları oynandı ve muhtemel rakipler belli oldu. İşte Beşiktaş'ın eşleşebileceği 7 takım ve kura çekimi tarihi...

Beşiktaş’ın zafer gecesi sonrasında muhtemel rakipleri ve Şampiyonlar Ligi 2. tur kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu bitime bir hafta kala lider bitiren Beşiktaş’ın son 16’da eşleşeceği takımlar belli oldu. Beşiktaş’ın ikinci turda eşleşeceği rakipler arasında güçlü ekipler dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş’ın gelecek turda eşleşeceği muhtemel rakipler belli oldu, Beşiktaş kurada diğer grupların ikincileriyle eşleşecek. A Grubu: Basel (İsviçre)B Grubu: Bayern Münih (Almanya)C Grubu: Chelsea (İngiltere)D Grubu: Juventus (İtalya)E Grubu: Sevilla (İspanya)F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)H Grubu: Real Madrid (İspanya)

Leipzig`ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı Beşiktaş'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi Leipzig'i deplasmanda 2-1 yendiği maça kaleci Tolga Zengin damga vurdu. İlgili Haberi Oku

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gelecek turdaki rakibi öğreneceğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. İkinci turda statü gereği aynı ülke takımları birbiriyle eşleşemeyecek. Bu durumda gruplarından 1. ve 2. olarak çıkan İngiliz, İspanyol, İtalyan takımları birbiriyle eşleşemeyecek. Beşiktaş'ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.