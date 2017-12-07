Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en golcüsü Cristiano Ronaldo
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 9 golle en çok golü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo attı. Ronaldo ayrıca grup maçlarının hepsinde gol atan ilk futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi ve bir üst tura çıkan ve UEFA Avrupa Ligi'ne giden ekipler de belli oldu. Grup aşamalarında en golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, attığı 9 golle bu aşamada en golcü futbolcu oldu.
Ronaldo'ya en çok yaklaşan isimler ise 6 golle Neymar, Edison Cavani, Hary Kane, Roberto Firmino ve Ben Yedder. Beşiktaş'ın gruptan çıkmasında büyük rol oynayan milli futbolcu Cenk Tosun ise rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Ronaldo, bu sezon grup aşamalarının en golcüsü olmasının yanından bir ilke daha imza attı. Portekizli futbolcu, Apoel, Borussia Dortmund ve Tottenham'a karşı içeride ve deplasmanda gol atarak, grup müsabakalarının hepsinde gol atan ilk futbolcu oldu.