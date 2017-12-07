Red Bull Car Park Drift’te şampiyon belli oluyor

Her yarışı büyük merak uyandıran Red Bull Car Park Drift’te final zamanı geldi. Bu sezon 11 farklı ülkede düzenlenen yarışın finaline Kuveyt ev sahipliği yapacak. 8 Aralık’ta gerçekleştirilecek yarışta driftin ustaları tozu dumana katacak.

2005'ten beri dünyanın birçok yerinde düzenlenen ve gelecek yıl Türkiye'de de yapılması planlanan yarış, 2017'de 11 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesini ziyaret etti. Red Bull Car Park Drift'te final, 8 Aralık Cuma günü Kuveyt'te gerçekleştirilecek. SIRBB Circuit'te yapılacak olan final yarışında sürücüler yine en az temas ile en iyi şekilde park ederek yarışı sonlandırmaya çalışacak.

Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı pilotların hakimiyetinin dikkat çektiği yarışta, istatistikler ev sahibi pilotların daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. 2008'de Lübnan'da, geçtiğimiz yıl da Umman'da finalde yer alan sporculardan 3'ü yerel sporculardı.

Bu seneki finalde ev sahibi Kuveyt'i Ali Makhseed, Fahad Aljadei ve Abdullah Aljadi temsil edecek. 2015'te Ürdünlü Ahmad Daham'ın kazandığı finalin 2016'daki şampiyonu ise 18 yaşındaki Ummanlı Athal Al Hadidi'ydi.

1960'lı yıllarda Japonya'nın dağ yollarında keşfedilen bu spor, 2005 yılında Red Bull tarafından profesyonel bir turnuvaya dönüştürüldü.