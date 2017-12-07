Rakamlar konuşuyor! İşte Beşiktaş’ın eşleşmesi en muhtemel takım

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesiyle Son 16 kurası için de geri sayım başladı. Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı kurada temsilcimizin eşleşmesi en muhtemel takım ise İngiliz devi Chelsea.

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nu deplasmanda Leipzig’i 2-1 yenerek grubunu 14 puanla lider noktalarken Son 16’da siyah-beyazlıların hangi takımla eşleşeceği şimdiden merak konusu oldu. Twitter’da Bayern Münih’in Beşiktaş’a göz kırptığı görülse de analizleri ve istatistiksel verileri derlemesiyle öne çıkan Mister Chip lakaplı Alexis Tamayo, Bayern’in hevesini biraz kırmış gibi!

ESPN ve AS’a analizler yapan Tamayo, kişisel Twitter hesabında ihtimalleri derledi. Aynı grupta yer alan takımların ve aynı ülkenin takımlarının birbirleriyle eşleşemeyeceği kurada ortaya çıkması en muhtemel eşleşme yüzde 43.75 ile bir Şampiyonlar Ligi klasiği olan Barcelona – Chelsea eşleşmesi. Bununla birlikte Beşiktaş’ın da eşleşmesi en muhtemel takım yüzde 28.13 ile Chelsea. İngiliz takımlarından Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Liverpool’un gruplarını lider bitirmesiyle Chelsea bu dört takımla eşleşemiyor. Bunlara bir de Maviler’i ikinci sırada bırakan Roma ekleniyor. Bu hesaba göre Chelsea’ye eşleşmesi için PSG, Beşiktaş ve Barcelona kalıyor. Grubunu ikinci bitiren başka bir Fransız ve Türk takımı olmadığından Beşiktaş ve PSG’nin ihtimalleri daha geniş. Barcelona’nın Juventus (aynı grubun ikincisi), Sevilla ve Real Madrid ile eşleşemiyor olması, Chelsea, Barcelona ihtimalini yükseltiyor.

Beşiktaş’a dönecek olursak, Chelsea’den sonra Real Madrid, Juventus ve Sevilla temsilcimizin eşleşmesi yüzde 12.81 ile en muhtemel diğer takımlar. Shakhtar ve Basel yüzde 11.3, Bayern Münih ise 10.83 ile en düşük ihtimal.

İşte Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri ve son 16 kura çekimi tarihi Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, dün akşam oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu. İşte o muhtemel rakipler ve son 16 turu kura çekimi tarihi. İlgili Haberi Oku