Nike’tan Cristiano Ronaldo’ya olay yaratan krampon! 2017 Ballon d’Or ödülü…

FIFA 2017 Ballon d'Or ödülünü kimin kazanacağı sorusu belirsizliğini korurken, Nike'ın Cristiano Ronaldo için ürettiği sınırlı sayıdaki kramponda zaferi Portekizli oyuncuya vermiş olması futbol kamuoyunu sarstı

SKOR DIŞ HABERLER / 2017 Ballon d’Or ödülünü henüz hangi futbolcunun kazandığı belirsizliğini korurken ‘Nike’ın Cristiano Ronaldo için ürettiği ayakkabıdaki ilginç detay kafaları karıştırdı.

Yarın Paris’te düzenlenecek törenle, 2017 yılının en iyi futbolcusuna verilecek olan ödül için Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi dahil 30 futbolcu aday olarak gösterildi.

Messi’nin 5 kez kazandığı ödülü Portekizli yıldız Ronaldo 4 kere elde etmeyi başardı. Yıldız futbolcunun sponsoru Nike’ın, sınırlı sayıda ürettiği yeni kramponda Portekizli oyuncunun Ballon d’Or ödülünü kazandığının sinyallerini verdiği iddia edildi.

“Nike Mercurial Superfly V” adıyla sadece 1000 tane üretilen ayakkabının topuk kısmanda Türkçesi “Beşinci Zafer” olan İspanyolca “Quinto Triunfo” yazması iddiaların orta atılmasına neden olan detay olarak dikkatlerden kaçmadı.

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