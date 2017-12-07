Muslera Leipzig maçının ardından Tolga’yı fark etti!

Galatasaraylı Fernando Muslera, Beşiktaşlı Tolga Zengin'in Leipzig maçında harika performansı sonrası takibe aldı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i 2-1 yendiği maçta inanılmaz kurtarışların altına imza atan Tolga Zengin karşılaşmaya damga vurdu.

Tolga Zengin gösterdiği inanılmaz performansla sosyal medyada hem Türklerin hem de Avrupalıların konuştuğu isim haline geldi. Taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlanan Tolga Zengin’e sürpriz ise Fernando Muslera’dan geldi.

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaşlı meslektaşını bu harika performansının ardından instagram’da takibe aldı. Ancak 2011 yılından bu yana Türkiye’de forma giyen Uruguaylı, aynı ligde mücadele ettiği meslektaşını 6 yıl sonra takip etmesi dikkat çekti.

Muslera’nın bu hareketi, sosyal medyada konuşulan bir başka konu oldu.

Leipzig`ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı Beşiktaş'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi Leipzig'i deplasmanda 2-1 yendiği maça kaleci Tolga Zengin damga vurdu. İlgili Haberi Oku