Muhtemel rakipler belli oldu! Leipzig Beşiktaş maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi maç özetleri

Leipzig Beşiktaş maçını izleyemeyenler maç özeti ve golerini merak ediyor. Prestij maçı olmasına rağmen temposu yüksek olan Leipzig Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçının geniş özetini haberimizden yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı anda izleyebilirsiniz. Beşiktaş, deplasmanda Leipzig'i 2-1 mağlup etti ve grubunu namağlup lider noktalarken gol ve puan rekoru da kırmayı başardı. İşte Leipzig Beşiktaş maçı ve tüm Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

Şampiyonlar Ligi grup maçlarını sonuncuları bu gece oynandı. Futbolseverler kaçırdıkları Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini, özellikle de Leipizig Beşiktaş maçının özetini izlemek istiyor. Leipzig ile mücadele eden siyah-beyazlılar prestij maçına çikti. Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Beşiktaş, deplasmanda Leipzig’i 2-1 mağlup etmeyi başararak hem gol hem puan rekoru kırdı hem de grubunu namağlup bitirdi. Haberimizden Leipzig Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı özetini ve göllerini izleyebilirsiniz. İşte Kartal’ın muhtemel rakipleri…

İşte Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu. İlgili Haberi Oku

RB Leipzig Beşiktaş: 1-2 (Maç sonucu) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ın grup aşaması macerası tarihi zaferle sona erdi. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken hem gol hem de puan rekoru kırdı! İlgili Haberi Oku

MAÇTAN DAKİKALAR

43′ Bruma ceza sahası yayı iöinden yerden sert vurdu. Tolga iki hamlede topu kontrol etti.

42′ Hızlı gelişen Leipzig atağında Werner sol kanattan ceza sahasına sokulup vuruş açısını yarattı. Yakın direk dibine yaptığı vuruşta Tolga kritik bir kurtarışa imza attı.

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

15′ Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Negredo’nun uzaklaştırmak istediği topta ceza sahasında yaşanan karambolde Orban’ın vuruşunda direk gole izin vermedi.

GOL! RB Leipzig 0-1 Beşiktaş Dk. 10 Negredo (pen.)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

2′ Sol kanattan kullanılan taç atışında Mustafa’nın aşırttığı topla buluşan Talisca ceza sahasına girmek isterken top ayağından açıldı. Sol çaprazda dar açıda topla buluşan Negredo’nun şutu kaleye paralel gitti.

Beşiktaş rekorları alt üst etti Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Beşiktaş, RB leipzig ile deplasmanda oynadığı maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş böylece Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan alan ve Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamlayan tek Türk takımı oldu. İlgili Haberi Oku

PEKTEMEK İÇİN TARİHİ GÜN

Leipzig deplasmanında formalite maçına çıkan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü 11 herkesi şaşırttı. Fazla forma giyemeyen oyuncularına şans veren Şenol Güneş’in 11’de yer verdiği Mustafa Pektemek kariyerinde unutamayacağı tarihi bir an yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, Leipzig ile Almanya'da prestij maçına çıktı. Pepe, Quaresma, Gökhan Gönül, Babel, Atibas, Tolgay gibi isimleri İstanbul'da bırakan Şenol Güneş, Leipzig maçına sürpriz bir kadro ile çıktı. Kalede Tolga, sağ bekte Necip Uysal'a, sol açıkta ise Mustafa Pektemek'e şans veren Şenol Güneş'in bu iki kararı şaşkınlık yarattı. Özellikle Mustafa Pektemek'in ismini ilk 11'de gören Beşiktaş taraftarları, Orkan Çınar'a neden şans verilmediğini sorguladı.

Ancak Şenol Güneş, son kararını Mustafa Pektemek'ten yana kullanarak 29 yaşındaki futbolcu için unutamayacağı tarihi bir anın yaşanmasını sağladı. Kariyerinde şimdiye kadar 187 Süper Lig, 13 Avrupa Ligi ve 4 Şampiyonlar Ligi Eleme maçı bulunan Mustafa Pektemek, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçlarında görev aldı. Mustafa Pektemek böylece meşhur Şampiyonlar Ligi müziğini kariyerinde ilk kez duymuş oldu.