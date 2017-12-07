Milan’ın başı finansal fair-play ile belada!

İtalyan medyası, Milan yönetiminin UEFA'ya sunduğu öneriyi reddettiğini öne sürdü.

Sezona ciddi transfer harcamalarıyla başlayan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Milan’a bir kötü haber de UEFA’dan geldi.

La Gazetta dello Sport ve Corriere dello Sport’ta yer alan haberlerde UEFA’nın Milan yönetiminin önümüzdeki yıllar için kulübün ekonomik istikrarını gösteren bir plan sunarak önerdiği Finansal Fair-Play anlaşmasını reddettiği belirtildi.

Haberde resmi kararın Cuma günü açıklanacağı, ancak İtalyan devinin para cezası, transfer yasağı, Avrupa Kupaları’ndan men gibi cezalarla karşılaşabileceği kaydedildi.

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