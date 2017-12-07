Mesut Yar’dan bomba TV 8,5 iddiası

Posta yazarı Mesut Yar, Acun Ilıcalı'nın spor kanalı Tv 8,5 ile ilgili aldığı duyumu köşesinde açıkladı.

Posta yazarı Mesut Yar, Acun Ilıcalı’nın spor kanalı Tv 8,5 ile ilgili aldığı duyumu köşesinde açıkladı.

İşte Mesut Yar’ın köşesindeki açıklama;

Acun bir sürpriz yapar mı?

Acun Ilıcalı'nın ikinci kanalı TV8,5 için ilginç bir karar aldığını duydum. Yılbaşında NTV Spor kanalının kapanmasıyla birlikte hatırı sayılır bir kadroyu kanala alıp, içeriği tamamen spora odaklayacağı konuşuluyor…

Açıkçası Acun böyle bir operasyonu tam da “Survivor” öncesi tamamlayarak memleket için alternatif bir açık spor kanalı ortaya çıkarabilir…

Maç yayın hakları konusunda hâlâ netleşmemiş durumlar varken, Acun bir kontra atakla tematik kanallar arasındaki yerini zirveye doğru taşır vallahi…

Şimdilik duyum safhasında olan bir şeyi boş yere gazlamayalım ama TV8,5 kendini boks maçlarıyla bile izletiyorsa işin içine futbol başta olmak üzere diğer branşlar girerse bu iş tutar!

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