Mehmet Demirkol: ‘Mitrovic’i bugün evine yollarlardı!’

NTV Spor'da Spor Servisi programında Leipzig-Beşiktaş maçını yorumlayan Mehmet Demirkol, Tolga Zengin ve Mitroviç ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın muhtemel rakibi için de tahminlerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol’un yaptığı açıklamalar…

‘Beşiktaş formalite maçına çıktı ancak Tolga Zengin muhteşem oynadı. Eğer Tolga’nın yerine başka bir kaleci olsaydı Mitrovic’i bugün evine yollarlardı.

Ya hani çıkamaz diyenler nerede. Bizde her başarı bir intikam hikayesi. Dün ortalık yıkılıyor herkes bayılmış falan, çok da ciddiye almamak lazım ama ‘onlar nerede şimdi’ ya keyfine bak sen bırak! Zaten biz Dünya kupası 3.’lüğünü kıskananlar çatlasın diye bağırarak kutladık. Kardeşim sen sevinsene niye kıskananları çatlatıyorsun. Ya sen önce başarının mutluluğunu yaşa. O eleştiriler mi tarihe geçti, başarı mı? Biz konuşuruz kardeşim bizim konuşmamızla ne olur 20 yıl sonra kim hatırlar beni. Konuşan konuşur, önemli olan senin başarın. Biz bu işin tuzu biberiyiz isteyen için bazen limonu.

Mantık Chelsea diyor yüzde 28 ihtimalle. Gönlüm Basel’de isteğim Basel arzuluyorum. Ama Juventus çıkacak gibi geliyor! Ya da Zicolu Fenerbahçe gibi Sevilla gelsin, sonra Chelsea gelsin.

Real Madrid ve Bayern Münih gelmesin isterim. Bu arada Tolga’nın dün yaptığı 7 kurtarış aslında gol! Çok acayipti.’

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