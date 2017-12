Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı

Tecrübeli kaleci yaptığı 10 kurtarışla Leipzig forvetlerine bir pozisyon hariç gol izni vermezken, skorun takımı lehine kalmasını sağlamıştı. Tolga'nın bu performansına Leipzig'te kayıtsız kalamadı.

Leipzig İngilizce Twitter hesabından Tolga Zengin’n kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.Paylaşımlarda siyah beyazlı kaleci için ‘ahtapot' ve ‘duvar' ifadeleri de kullanıldı.

Game on in Porto? Shame we’re playing against a brick-wall-shaped octopus (64′)#UCL #RBLBJK 0-1 https://t.co/ik9b7BxWxz

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 6 Aralık 2017