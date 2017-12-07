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Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı

Beşiktaş’ın dün akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki son maçında Alman ekibi Leipzig’i deplasmanda 2-1 yendiği maça kaleci Tolga Zengin damga vurdu.
07:507 Aralık 2017
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Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı

Tecrübeli kaleci yaptığı 10 kurtarışla Leipzig forvetlerine bir pozisyon hariç gol izni vermezken, skorun takımı lehine kalmasını sağlamıştı. Tolga'nın bu performansına Leipzig'te kayıtsız kalamadı.

Leipzig İngilizce Twitter hesabından Tolga Zengin’n kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.Paylaşımlarda siyah beyazlı kaleci için ‘ahtapot' ve ‘duvar' ifadeleri de kullanıldı.

07 Aralık 2017 Beşiktaş`ta Tolga Zengin, Leipzig maçında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! İnanılmaz... Beşktaş kalecisi Tolga Zengin, Şampiyonlar ligi'nde Leipzig deplasmanında mükemmel bir performans sergileyerek tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş leipzig şampiyonlar ligi tolga zengin
Son güncelleme: 08:01 | 07.12.2017
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