Leipzig’ten ilginç Tolga Zengin paylaşımı
Beşiktaş’ın dün akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki son maçında Alman ekibi Leipzig’i deplasmanda 2-1 yendiği maça kaleci Tolga Zengin damga vurdu.
Tecrübeli kaleci yaptığı 10 kurtarışla Leipzig forvetlerine bir pozisyon hariç gol izni vermezken, skorun takımı lehine kalmasını sağlamıştı. Tolga'nın bu performansına Leipzig'te kayıtsız kalamadı.
Leipzig İngilizce Twitter hesabından Tolga Zengin’n kurtarışlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.Paylaşımlarda siyah beyazlı kaleci için ‘ahtapot' ve ‘duvar' ifadeleri de kullanıldı.
#UCL #RBLBJK 0-1 pic.twitter.com/4BrbHBcmJ8
— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 6 Aralık 2017
Game on in Porto? Shame we’re playing against a brick-wall-shaped octopus (64′)#UCL #RBLBJK 0-1 https://t.co/ik9b7BxWxz
— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 6 Aralık 2017
Son güncelleme: 08:01 | 07.12.2017