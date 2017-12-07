Köylüler mısır tarlasını futbol sahasına dönüştürdü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde köylüler, gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi ve komşu köylerle ilişkilerin gelişmesi için mısır tarlasını futbol sahasına dönüştürdü. Her hafta komşu köylerle maç yapılan sahadaki karşılaşmaları 7’den 70’e tüm köy sakinleri izliyor.

Mardin, Kızıltepe ilçesi Küçükayrık köyü sakinleri, hem gençlerin spor yapabilmesini sağlamak hem de komşu köylerle bağlarını güçlendirmek amacıyla, köyde bulunan mısır tarlalarının arasına futbol sahası yaptı. Köyde, gençlerden de Meşkokspor (Ayrıkspor) adı verilen bir takım kurulurken, her hafta komşu köylerle maç yapılıyor. Karşılaşmaları, 7'den 70'e tüm köy sakinleri coşkuyla izliyor.

Her hafta köy takımının maçını izlemek için sahaya gelen Kızıltepe Çevreciler Derneği Başkanı Memduh Çakar, “Kızıltepe'ye bu spor aşkını yaşattıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Barışa huzura empatiye ihtiyacımız var. Spor, gençlerimizi kötülüklerden arındırıyor. Bütün köylere de dağılmasını istiyoruz” dedi.

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Uçar: ‘Çevre köylerle bağ kuruyoruz’

Meşkokspor oyuncusu İshak Uçar, yıllardır toprak sahada oynadıklarını anlatarak, “Şimdi sahamızı halı sahaya uyarladık. Çevre köylerle hem tanışıyoruz hem de bağ kuruyoruz. Çevre köyler ile dost olarak bağlarımız çok güçlü. Biz bunu daha da ilerletmek istiyoruz. Şu ana kadar sahamızda 9 maç yaptık. Sorun olursa kendimiz uyarıyoruz ve olumsuzluklara izin vermiyoruz. Bağımızı bu şekilde ilerletmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Vural: ‘Futbol dostlukları pekiştiriyor’

Meşkokspor kalecisi Abdulbari Vural, kendi imkanlarıyla sakatlıkları kısıtlamak için zemin yaptıklarını anlatarak, “Futbol dostlukları daha da pekiştiriyor. Sahayı bu hale getirmek için herkes kendi imkanları ile çaba harcadı. Belediye başkanımız sağ olsun file ve direk konusunda katkı sundu. Gençlerimiz dışarıda gezeceklerine, sağa sola taş atacaklarına, uyuşturucu madde kullanacağına spor yapsın” ifadelerini kullandı.