İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda tarih yazarak namağlup lider bir üst tura yükselen Beşiktaş’ın, Son 16 Turu’nda karşılaşması muhtemel ekipler belli oldu. Grup maçlarının tamamlanması ile diğer grupların ikincileri ile eşleşecek olan Beşiktaş’ın rakipleri arasında birbirinden güçlü ekipler de yer aldı.
İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:
Basel
Bayern Münih
Chelsea
Juventus
Sevilla
Shakhtar Donetsk
Real Madrid
Son güncelleme: 01:00 | 07.12.2017