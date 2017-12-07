İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Grubu lider tamamlayan Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin tamamı da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda tarih yazarak namağlup lider bir üst tura yükselen Beşiktaş’ın, Son 16 Turu’nda karşılaşması muhtemel ekipler belli oldu. Grup maçlarının tamamlanması ile diğer grupların ikincileri ile eşleşecek olan Beşiktaş’ın rakipleri arasında birbirinden güçlü ekipler de yer aldı.

Beşiktaş rekorları alt üst etti Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Beşiktaş, RB leipzig ile deplasmanda oynadığı maçı da kazanmayı başardı. Beşiktaş böylece Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan alan ve Şampiyonlar Ligi gruplarını namağlup tamamlayan tek Türk takımı oldu. İlgili Haberi Oku

İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:

Basel

Bayern Münih

Chelsea

Juventus

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Real Madrid