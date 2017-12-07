İngiltere Premier Lig’de ‘derbi’ haftası!

Premier Lig'in zirvesinde olan iki Manchester ekibi karşı karşıya gelecek. Liverpool ve Everton arasında oynanacak olan Merseyside derbisinde ise gözler gol krallığında zirdede olan Salah'da olacak. Londra derbisinde ise Chelsea ile West Ham kozlarını paylaşacak

İngiltere Premier Lig’in 16’ncı haftasında ligin kaderini belirleyecek 3 önemli derbi karşılaşması oynanacak. Manchester’ın iki devi United ve City, Old Trafford’da karşılaşacak. Londra derbisinde West Ham United ile Chelsea, Londra Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Merseyside derbisinde Everton, Anfield’da Liverpool’un konuğu olacak.

Premier Lig’in pazar mesaisinde Manchester City, United deplasmanına çıkıyor. Maviler, kazanarak en yakın takipcisiyle arasındaki puan farkını 11’e çıkarmak istiyor. Kırmızı şeytanların kazanması durumunda puan farkı, 5’e düşecek. Manchester United, bu sezon evinde oynadığı 7 karşılaşmayıda kazandı ve 20 gol atarken sadece 1 golü kalesinde gördü.

Lider City, bu sezon ligin en iyi deplasman karnesine sahip takımı. Deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmayı kazanan City, 18 gol attı ve 4 gol yedi. İki devin oynadığı son 10 resmi maçın 5’i City, 3’ü United üstünlüğüyle biterken, 2 maç berabere tamamlandı. Nike`tan Cristiano Ronaldo`ya olay yaratan krampon! 2017 Ballon d`Or ödülü... FIFA 2017 Ballon d'Or ödülünü kimin kazanacağı sorusu belirsizliğini korurken, Nike'ın Cristiano Ronaldo için ürettiği sınırlı sayıdaki kramponda zaferi Portekizli oyuncuya vermiş olması futbol kamuoyunu sarstı İlgili Haberi Oku

GÖZLER SALAH’IN ÜZERİNDE

Merseyside derbisinde Liverpool, 10 Aralık pazar günü Anfiled’da Everton’ı ağırlayacak. Liverpool, zirve hesapları yaparken son 2 maçını kazanan Everton, yükselişini sürdürmek istiyor. Liverpool, evinde oynadığı 7 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken 4 maç berabare tamamlandı.

Bu müsabakalarda 13 gol atan Liverpool, ağlarında 2 gol gördü. Everton, deplasmana çıktığı 7 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşamayazken, 3 berberlik alırken 4 maçtan ise puansız ayrıldı. Everton, bu maçlarda 5 gol atarken, 16 golü kalesine kapayamadı.

Liverpool’un en büyük gol silahı ligde 25 maçta 12 gol atarak gol krallığı zirvesinde bulunan Mohamed Salah olacak.

CHELSEA’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Ligde kötü günler geçiren, düşme hattında yer alan, Bilic’in ayrılmasından sonraki süreçte de toparlanamayan ve sadece 1 puan alan West Ham United, Premier Lig’in zirvesi için kritik olan bu haftada kesin galibiyet bekleyen Chelsea’yi 9 Aralık cumartesi günü Londra Stadyumu’nda misafir edecek.

West Ham, iç sahada oynadığı 6 maçın sadece 2’sini kazanıp 1 beraberlik alırken 3 maçtan mağlup ayrıldı. Chelsea, deplasmana çıktığı, 7 maçın 5’ini kazanıp 2 beraberlik elde ederken 1 mağlubiyet aldı.

Londra ekiplerinin aralarındaki son 10 maçın 6 galiyeti Chelsea hanesine yazılırken 2 galibiyet West Ham’ın oldu. 2 maç ise berabere sonuçlandı.