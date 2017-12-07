Gökdeniz Karadeniz’in takımı Rubin Kazan batma noktasında!

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in formasını giydiği Rubin Kazan batma noktasına geldi. 4 aydır futbolcuların maaşlarını ödeyemeyen kulüp, ara transferde bazı yıldız oyuncularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya’da, futbol kulüpleri ekonomik olarak zor günlerden geçiyor.

Telegraph’ın haberine göre; Rusya’nın büyük kulüplerinden Rubin Kazan, geçirdiği kriz nedeniyle 4 aydır futbolcularının maaşını ödeyemiyor.

Lige verilen ara öncesinde, futbolcuların Ocak ayında sözleşmelerini feshederek takımdan ayrılma konusunda Rubin Kazan’ı sıkıştırdığı öğrenildi.

Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz’in formasını giydiği Rus ekibinde, Arsenal’in eski futbolcusu Alex Song’un yanı sıra Fransız orta saha oyuncusu Yann M’vila’nın da takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

Rubin Kazan’ın oyunculara ödemesi gerektiği paranın 10 milyon sterlin’i aştığı ve bu ödeme için herhangi bir kaynağı bulunmadığı öğrenildi.

Rusya’nın en zengin 88. adamı olan Radık Shaimiev’in sahibi olduğu Tatar-American Yatırım ve Finans Şirketi’nin elindeki Rubin Kazan’ın yönetim kurulu başkanı Rustam Minnikhanov, aynı zamanda Tataristan Başkanı ve Vladimir Putin’e olan yakınlığı ile biliniyor.