Galatasaray’da orta saha oyuncuları durdu, savunma vurdu!

Aslan’a bu sezon gelen ve takımın geri dörtlüsünde yer alan Maicon 4, Mariano 1 gol atarken, hücuma yakın oynayan Fernando ve Ndiaye ise ligde skor üretemedi

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Cimbom’da bu sezon takıma dahil edilen Fernando ile Badou Ndiaye'nin hücumda katkı verememesi düşündürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı ön libero için İngiliz ekibi Manchester City'ye 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Ndiaye ise Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro'ya transfer edildi. Ancak Süper Lig'de geride kalan 14 haftada bu ikili henüz gol ya da asist üretemedi.

Ligde sadece birer maç kaçıran iki oyuncudan Brezilyalı Fernando 1125 dakika, Senegalli Ndiaye 1117 dakika sahada kaldı ama skora destek olamadı. Defansın yeni yüzleri Maicon ve Marianoise skor anlamında önemli katkı sağladı.

Stoperde görev yapan ve özellikle duran toplarda rakip ceza alanlarına giden Brezilyalı Maicon 4 gol kaydetti. Sağ bek olmasına rağmen kanadı lokomotif gibi kullanan vatandaşı Mariano ise 1 gol attı, 2 asist yaptı.

BİR TEK TOLGA CİĞERCİ FARK YARATTI

Brezilya ekibi Sao Paulo'dan 7 milyon Euro'ya alınan Maicon ve İspanya temsilcisi Sevilla'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Mariano, performansları ile kendileri için ödenen bedellerin karşılığını veriyor.

Galatasaray'ın on numara pozisyonu için aldığı Belanda 1 gol ve 5 asist, sağ kanada transfer ettiği Feghouli 2 gollük katkı yaptı ama beklentilerin altında kaldı. Eskilerden Tolga 6 gol, Yasin 1 gol, 1 asist, Rodrigues ise 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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