Floyd Mayweather’dan olay sözler: ‘Benim sayemde…’

Oscar de la Hoya'nın Conor McGregor ile karşılaşacağı iddiaları üzerine konuşan Floyd Mayweather, "Bizim maçımızdan önce protesto eden de kendisi değil miydi? İkiyüzlü mü yoksa yeniden kokaine mi başladı? Herkes Mayweather-McGregor maçını protesto etmek istiyordu ama size gerçeği söyleyeceğim. McGregor'ı ben taşıdım, benim sayemde iyi gözüktü" dedi.

SKOR DIŞ HABERLER / Karma dövüş sanatları MMA’in süper yıldızı Conor McGregor ile dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather’ı bir araya getiren büyük kapışma tahimn edildiği gibi Mayweather’ın galibiyetiyle sona erdi ancak maçın yankıları sürüyor. Efsane boksör McGregor’ı yenerek çıktığı 50. maçtan da galibiyetle ayrılırken, 40 yaşındaki sporcunun kariyerindeki önemli rakiplerinden Oscar de la Hoya hakkında çıkan bir iddia Mayweather’ın flaş açıklamalarda bulunmasına neden oldu.

Oscar de la Hoya’nın Conor McGregor’la karşılaşmak istediği iddiası üzerine açıklamalarda bulunan Mayweather ağır konuştu: “Bizim maçımızdan önce protesto eden de kendisi değil miydi? İkiyüzlü mü yoksa yeniden kokaine mi başladı?” Sözlerine devam eden Mayweather karşılaşma ile ilgili de “Herkes Mayweather-McGregor maçını protesto etmek istiyordu ama size gerçeği söyleyeceğim. McGregor’ı ben taşıdım, benim sayemde iyi gözüktü” ifadelerini kullandı.

Boks ve MMA haber kaynakları Mayweather-McGregor rövanşını henüz doğrulayamazken kariyerini noktaladığını açıklayan Mayweather’ın antrenman videoları spekülasyonların oluşmasına yetti. Manny Pacquiao`dan Conor McGregor`a davet gibi mesaj! Boks efsanesi Manny Pacquiao, Conor McGregor'a gönderdiği Şükran Günü mesajıyla MMA ve boks camiasını heyecanlandırdı. İlgili Haberi Oku