Fikret Orman: ‘Çok havalara girmek, final oynayacağız demek…’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmelerinin ardından NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, RB Leipzig karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken, 2. turdaki rakipleriyle ilgili olarak “Çok havalara girmek, final oynayacağız demek. Buralar çok kolay değil” dedi.

Deplasmanda RB Leipzig’i 2-1 mağlup eden ve topladığı 14 puanla grubunu lider tamamlayan siyah beyazlıların başkanı Orman, “Almanya’da bu galibiyeti almak, burada yaşayan insanlarımızı mutlu etmek, Türkiye’deki insanlarımızı mutlu etmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Bir üst turdaki hedefleriyle ilgili konuşan Orman, “Çok havalara girmek, final oynayacağız demek. Buralar çok kolay değil. İlk 16’ya girdiğin zaman 300-500 milyon euro’luk takımlar var. Şampiyonlar Ligi bütün oyuncular için, kişisel kariyerleri için önemli. Normal ligde oynamanın haricinde üstün bir motivasyonla oynuyorlar. Kolay bir şey değil. Atmak tutmak kolay ama gerçeği öyle değil. En önemlisi grup, çekeceğiniz grup şansı. İnşallah bir kura çekeriz. Hakkımızda ne ise hayırlısı onu çekelim” diye konuştu.

Gönlünden geçen herhangi bir takım olmadığını söyleyen Orman, “Hiç öyle bir öngörüm yok. Ama en yüksek oran Chelsea gibi görünüyor. Üç İngiliz takımına ve Roma grup lideri olduğu için çıkamıyorlar. Ama onun karşısında yüzde 72’de diğer takımların şansı var” ifadelerini kullandı.

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