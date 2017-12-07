Fenerbahçe Doğuş’tan sürpriz transfer

Bosna Hersekli 16 yaşındaki basketbolcu Tarık Biberovic, Fenerbahçe Doğuş'a imza attı.

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, 16 yaşındaki Bosna Hersekli Tarık Biberovic’i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Avrupa basketbolunun 2001 jenerasyonunda en değerli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Tarık Biberovic’i kadromuza kattık. Tarık, Fenerbahçemiz ile 5 yıllık anlaşmaya imza attı” denildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2001 doğumlu ve 2.02 boyunda olan Tarık Biberovic, Bosna’nın OKK Spars takımında yetişti. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında forma giyebilen Biberovic, özellikle 2016-2017 sezonunda Spars takımıyla Adidas Next Generation Turnuvası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Spars ile bu turnuvada dört maça çıkan Biberovic, bu maçlarda 32:54 dakika parkede kaldı ve 17.8 sayı, 6.3 ribaund, 2.3 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakaladı.

Tarık, bu sezon Spars formasıyla birlikte Bosna Hersek Ligi’nde altı maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 4.5 sayı ortalaması tutturdu.

Tarık Biberovic, aynı zamanda FIBA 2016 U16 Avrupa Şampiyonası’nda da Bosna Hersek formasıyla mücadele ederken 7.1 sayı, 4.1 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Tarık bu turnuvada en iyi maçını Letonya’ya karşı çıkarmış ve 16 sayı üretmişti.

Biberovic, Fenerbahçe Doğuş’un 2017-2018 sezonu hazırlık kampı kadrosunda yer almış ve hazırlık mücadelelerinde de forma giymişti. Oyuncumuz, özellikle İran takımı Petrochimi Bandar Imam ile oynanan maçta 11 sayı üreterek dikkatleri çekmişti.

Tarık Biberovic’in en büyük avantajları güçlü fiziği ve fundemantal özelliklerinin yanı sıra oyun olgunluğu ve saha görüşü. Başarılı oyuncunun, Fenerbahçemizin uzun vadeli hedeflerinin önemli bir parçası olması bekleniyor.

Tarık’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu nice sezonlar diliyoruz.